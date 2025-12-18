Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Слідство.Інфо".
Чи мобілізувався Єрмак?
Журналісти звернулися з запитом до Генерального штабу ЗСУ та запитали, чи долучився Андрій Єрмак до лав Сил оборони та до якого саме роду військ.
У відповідь у Сухопутних військах повідомили, що ексголова ОП у них службу не проходить.
Після цього видання також звернулося до брата Андрія Єрмака – Дениса, який, за інформацією голови СБУ, служить снайпером в Іноземному Легіоні ГУР. Єрмак-молодший зазначив, що його брат не звертався до нього щодо служби.
Водночас він не відповів, чи знає, де наразі знаходиться Андрій Єрмак.
Щодо служби його – в мене інформації немає. Він до мене не звертався. Я теж переживаю за цю ситуацію, бо одразу всі накинулись на людину, що працювала на Україну 24/7,
– сказав Денис Єрмак.
Єрмак-молодший додав, що сам він наразі служить на Покровському напрямку.
Звільнення Єрмака з посади: коротко
28 листопада Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента. Згодом президент також вивів Єрмака зі складу РНБО і Ставки Верховного Головнокомандувача.
Сам Андрій Єрмак заявив, що відставка з посади керівника Офісу президента в жодному разі не вплинула на його особисті взаємини з Володимиром Зеленським. За його словами, він і надалі зберігатиме дружні стосунки з президентом.
29 листопада видання The New York Post написало, що Єрмак заявив, що планує вирушити на фронт після відставки. За словами журналістів, ексголова ОП "готовий до будь-яких наслідків" і назвав себе "чесною та порядною людиною".