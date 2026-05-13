В Офисе президента прокомментировали информацию о контактах Ермака с гадалкой в чате с представителями СМИ, передает 24 Канал.

Знали ли у Зеленского о гадалке Ермака?

Журналисты поинтересовались, знал ли президент Украины о консультациях экс-главы Офиса президента с гадалкой.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что в ОП не проводят консультации с эзотериками. По словам чиновника, за все время работы в Офисе он там не видел "ни одного эзотерика, нумеролога, фэншуиста или фэншуистки".

Эзотерикой, нумерологией, фэншуем и так далее в Офисе не занимаются,

– подчеркнул Литвин.

Напомним, что во время судебного заседания ВАКС 12 мая прокурор заявила, что Андрей Ермак якобы обращался за советами по назначениям на государственные должности к контакту, записанного как "Вероника Фэншуй Офис".

По словам прокурора, он посылал этому лицу даты рождения кандидатов и просил совета относительно их назначения на высокие государственные должности. Речь шла, в частности, о должностях в Министерстве здравоохранения, Офисе президента, Государственном управлении делами и тому подобное.

Обвинение считает, что Ермак мог влиять на назначение высокопоставленных чиновников, в частности в правоохранительных органах, и потенциально может это использовать для влияния на ход расследования.

Кто такая "Вероника Фэншуй Офис"?

Журналисты проекта "Схемы" выяснили, кто скрывается за контактом, подписанным как "Вероника Фэншуй Офис". Это 51-летняя киевлянка Вероника Аникиевич, которая называет себя консультантом по астрологии и ведет телеграмм-канал "Лунные часы "ю

В соцсетях она неоднократно публично поддерживала Ермака и критиковала НАБУ и САП. По данным журналистов, в телефонных книгах некоторых пользователей она подписана как "Veronika Anikievich/гадалка Ермак".

Также известно, что с 2024 года она зарегистрирована как ФЛП в сфере индивидуальных услуг.

"Схемы" нашли ее старые комментарии в телеграмм-чатах, где она резко высказывалась в адрес антикоррупционных органов и защищала Ермака после его отставки в 2025 году.

Журналисты также установили, что в 2015 году Аникиевич посещала оккупированный Крым. Кроме того, ее отец, по данным расследования, является гражданином России и ранее возглавлял районную ячейку "Оппозиционного блока" в Геническе. Судя по фото в соцсетях, он продолжает жить на оккупированной территории.

Журналист Виталий Портников прокомментировал консультации Ермака с гадалкой относительно назначений на госдолжности. По мнению эксперта, проблема не в самой "Веронике Фэншуй" или других астрологах, а в том, что люди у власти могут принимать важные государственные решения, опираясь на предрассудки вместо критического мышления.

По его словам, подобная практика давно существует в России, где политики часто обращаются к астрологам, духовным наставникам или шаманам. Портников считает, что после 2019 года такие подходы снова стали заметными и в Украине.

Он также отметил, что проблема значительно шире конкретных людей, ведь общество часто выбирает к власти тех, кто не готов ответственно принимать решения. По мнению Портникова, даже развитие технологий и искусственного интеллекта не изменит ситуацию, если люди не научатся критически мыслить.

В чем подозревают Андрея Ермака?

11 мая НАБУ сообщило о разоблачении организованной группы, которую подозревают в легализации более 460 миллионов гривен через элитное строительство в Киевской области. Среди подозреваемых – экс-руководитель ОП Андрей Ермак.

По версии следствия, в 2021 – 2025 годах подозреваемые "отмывали" деньги через строительство коттеджного городка в селе Козин. Речь идет о четырех частных резиденциях с дополнительными сооружениями и отдельной общей SPA-зоне на территории около 8 гектаров.

12 мая Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение вопроса о мере пресечения для бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Прокуратура просит взять его под стражу с возможностью внесения залога в 180 миллионов гривен. Прокурор САП Валентина Гребенюк заявила в суде, что Ермак имеет достаточно ресурсов, чтобы скрываться как в Украине, так и за рубежом. По данным следствия, он имеет четыре дипломатических паспорта, один из которых действует до 2030 года.

Сам Ермак заявляет, что не согласен с подозрениями и считает их необоснованными.