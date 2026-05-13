Соответствующие данные привел журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

Что не получается у Ермака и его команды с поиском денег для залога?

По словам журналиста, после проведенных в конце ноября обысков Андрей Ермак имел достаточно времени, чтобы продумать свои дальнейшие действия, однако, по информации собеседников Ткача, процесс поиска средств продолжается и сейчас.

Ткач отметил, что речь идет именно об официальных средствах, которые должны быть внесены в установленном порядке, а не о наличных ресурсах. По его словам, у подобных лиц обычно нет проблем с наличными, однако сложность возникает именно с легальным оформлением суммы.

Журналист также заявил, что в случае внесения залога Андреем Ермаком в размере 180 миллионов гривен он останется на свободе, а в случае невнесения средств может быть взят под стражу и помещен в следственный изолятор.

Кроме того, Ткач отметил, что количество желающих помочь Ермаку в этой ситуации невелико. Ожидается, что в ближайшее время суд примет решение о мере пресечения, после чего станет понятно, удалось ли экс-главе Офиса президента собрать необходимую сумму залога.

Возобновление расследования дела "Мидас": за что Ермаку и его приспешникам вручили подозрения?

Вечером 11 мая детективы НАБУ и САП проводили следственные действия, связанные с Андреем Ермаком. Сообщалось, что отчасти прокурор САП вела общение лично с Ермаком в его машине.

Впоследствии стало известно о вручении подозрения бывшему руководителю ОП по делу о легализации имущества на сумму около 460 миллионов гривен. НАБУ также обнародовало новые "пленки Ермака".

Сотрудники антикоррупционных органов сообщили о подозрении еще нескольким лицам, в частности Тимуру Миндичу и Алексею Чернышеву. По данным следствия, средства они могли отмывать через строительство коттеджного городка в Козине, которое якобы финансировалось за счет коррупционных схем в "Энергоатоме".

САП также инкриминирует Андрею Ермаку участие в финансировании проекта "Династия" через коррупционные средства и привлечение других лиц к реализации схемы.

Во время заседания суда 12 мая между Андреем Ермаком и бывшим разведчиком Романом Червинским возникла словесная перепалка. В ходе спора экс-военный обвинил брата бывшего руководителя ОП в якобы получении взяток.

Как на ситуацию реагируют у Зеленского?

Советник президента Дмитрий Литвин еще 11 мая в комментарии журналистам отметил, что процессуальные действия по делу, связанной с Андреем Ермаком, еще продолжаются, поэтому делать окончательные выводы пока преждевременно. Он отметил, что дело находится на этапе следственных действий, поэтому оценивать ситуацию сейчас некорректно.

Также у Литвина спросили, как президент Владимир Зеленский реагирует на сообщение о подозрении. В ответ он сказал, что "нечему удивляться", поскольку подобные сообщения уже давно обсуждались в медиапространстве.

Отдельно представитель Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии 24 Канала заявил, что такая процедура соответствует нормам демократического государства.

В то же время он подчеркнул, что политическая ответственность является отдельным вопросом, президент же неоднократно подчеркивал, что неприкасаемых лиц нет и каждый должен отвечать за свою работу.