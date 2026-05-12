Ссора попала в объективы камер Новости.LIVE.
Из-за чего ссорился Ермак и Червинский в суде?
Давно не видел вас, господин Роман. В прошлый раз мы встречались, когда мой брат представлял вас как своего собрата,
– обратился к Червинскому Ермак.
В ответ тот заявил, что брат Ермака якобы просил деньги за встречу с тогдашним руководителем ОП.
"Я думаю, что это не соответствует действительности. Потому что дело моего брата расследовалось. И я думаю, что придет время, и мы также проговорим, о чем вы тогда просили на этой встрече", – ответил на это Ермак.
Ермак и Червинский поссорились в суде
Какие еще заявления звучали в суде?
У водителя Андрея Ермака в автомобиле, вероятно, нашли планы назначений на руководящие должности в СБУ. Планы были разделены на "максимум", "средний" и "минимум".
Андрей Ермак имеет 4 дипломатических паспорта, один из которых действителен до 2030 года, и пересекал границу 86 раз с февраля 2022 года.
Ермак мог советоваться с гадалкой перед важными назначениями, такими как кандидатуры министра здравоохранения и заместителя председателя Офиса Президента Украины.