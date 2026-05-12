Сварка потрапила в об'єктиви камер Новини.LIVE.
Через що сварився Єрмак і Червінський у суді?
Давно не бачив вас, пане Романе. Минулого разу ми зустрічалися, коли мій брат представляв вас як свого побратима,
– звернувся до Червінського Єрмак.
У відповідь той заявив, що брат Єрмака нібито просив гроші за зустріч із тодішнім керівником ОП.
"Я думаю, що це не відповідає дійсності. Тому що справа мого брата розслідувалася. І я думаю, що прийде час, і ми також проговоримо, про що ви тоді просили на цій зустрічі", – відповів на це Єрмак.
Які ще заяви лунали у суді?
У водія Андрія Єрмака в автомобілі, ймовірно, знайшли плани призначень на керівні посади в СБУ. Плани були розділені на "максимум", "середній" і "мінімум".
Андрій Єрмак має 4 дипломатичні паспорти, один з яких чинний до 2030 року, та перетинав кордон 86 разів з лютого 2022 року.
Єрмак міг радитися з ворожкою перед важливими призначеннями, такими як кандидатури міністра охорони здоров'я та заступника голови Офісу Президента України.