Про це президент України розповів під час розмови з журналістами, передає 24 Канал.

Що розповів Зеленський про наміри ворога цілити по водопостачанню?

Володимир Зеленський зазначив, що в України є дані, що Росія готує нову хвилю тиску. Ворогові не вдалося зламати нашу державу через енергетичний терор, тож тепер окупанти хочуть зосередитися на інфраструктурі логістиці та водопостачанні.

Хочуть, щоб у нас (українців – 24 Канал) були проблеми з саме водою,

– наголосив президент.

Глава держави підкреслив, що громади повинні зосередитися над цим викликом, який хоче створити ворог. Центральна влада, зі свого боку, як зауважив Зеленський, повинна діставати більше ракет для протиповітряної оборони.

"Ми вже сильніші, бо ми пройшли цю зиму. І Росія розуміє, що енерготерор був, але не зламав Україну", – резюмував Зеленський.

Україна пережила найважчу зиму за всі роки війни