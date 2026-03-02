Об этом президент Украины сказал во время общения со СМИ, сообщает 24 Канал.
Состоятся ли трехсторонние переговоры?
Из-за эскалации и боевых действий на Ближнем Востоке, Украина пока не может подтвердить, что встреча состоится именно в Абу-Даби.
В то же время Владимир Зеленский отметил, что переговоры никто не отменял.
Встреча должна быть, она для нас важна, мы поддерживаем эту встречу. И результаты важны, и обмен очень важен,
– добавил глава государства.
По словам президента, если возникнут сложности с проведением встречи в Абу-Даби из-за ситуации с безопасностью, альтернативными площадками могут стать Турция или Швейцария – эти страны уже предоставляли возможность для переговоров ранее.
Сейчас Украина готова поддержать любой из трех вариантов и ожидает ответа от партнеров.
Есть ли прогресс в переговорном процессе?
Недавно руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что переговорщики в военной подгруппе достигли максимального прогресса в вопросе контроля за прекращением огня. В то же время Украина и Россия имеют полярные позиции по территориальному вопросу, и компромисс еще не найден.
Буданов также сообщил, что Россия готова принять американские гарантии безопасности для Украины. По его словам, российская делегация признала, что Москва будет вынуждена это принять.