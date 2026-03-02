Об этом президент Украины сказал во время общения со СМИ, сообщает 24 Канал.

Состоятся ли трехсторонние переговоры?

Из-за эскалации и боевых действий на Ближнем Востоке, Украина пока не может подтвердить, что встреча состоится именно в Абу-Даби.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что переговоры никто не отменял.

Встреча должна быть, она для нас важна, мы поддерживаем эту встречу. И результаты важны, и обмен очень важен,

– добавил глава государства.

По словам президента, если возникнут сложности с проведением встречи в Абу-Даби из-за ситуации с безопасностью, альтернативными площадками могут стать Турция или Швейцария – эти страны уже предоставляли возможность для переговоров ранее.

Сейчас Украина готова поддержать любой из трех вариантов и ожидает ответа от партнеров.

Есть ли прогресс в переговорном процессе?