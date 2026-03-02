Про це президент України сказав під час спілкування зі ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Це катастрофа для росіян: експерт розкрив, чому Путін боїться зустрічі із Зеленським і Трампом

Чи відбудуться тристоронні переговори?

Через ескалацію та бойові дії на Близькому Сході, Україна наразі не може підтвердити, що зустріч відбудеться саме в Абу-Дабі.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що переговори ніхто не скасовував.

Зустріч повинна бути, вона для нас важлива, ми підтримуємо цю зустріч. І результати важливі, і обмін дуже важливий,

– додав глава держави.

За словами президента, якщо виникнуть складнощі з проведенням зустрічі в Абу-Дабі через безпекову ситуацію, альтернативними майданчиками можуть стати Туреччина або Швейцарія – ці країни вже надавали можливість для перемовин раніше.

Наразі Україна готова підтримати будь-який із трьох варіантів та очікує відповіді від партнерів.

Чи є прогрес у переговорному процесі?