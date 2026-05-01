Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, подчеркнув, что сейчас Чарльз III выполняет несвойственные ему функции.

Для чего Чарльз III прибыл в США?

Как пояснил руководитель Центра общественной аналитики "Башня", король Великобритании сейчас занимается дипломатией с целью, чтобы диалог между США и Европой улучшился. Статус монарха, который имеет Чарльз III, привлекает Дональда Трампа.

Трамп может похвастаться, что к его предшественникам короли не ездили, а к нему ездят,

– озвучил Клочок.

Заметьте! Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий считает, что Трамп имеет особое отношение к королевской семье и в частности Чарльзу III. Поэтому не исключает, что американский президент уделит большее внимание призывам короля, потому что они прозвучали именно из его уст, в частности о необходимости помочь Украине, которая противостоит вооруженной агрессии.

Разговор короля Великобритании и лидера Соединенных Штатов происходил без прессы. Одной из тем обсуждения стала война в Украине. Однако, по убеждению руководителя Центра общественной аналитики "Башня", она не была ключевой в обсуждении. По его мнению, Трамп сегодня использует позицию России для того, чтобы убедить Чарльза III, Великобританию и других своих союзников в том, что они должны поддерживать друг друга.

"Трамп делает это очень специфическим способом. Сначала он со всеми перессорился, а сейчас налаживает контакты с британцами, они ему крайне нужны, учитывая ситуацию в Ормузском проливе. Сможет ли король повлиять на изменение позиции правительства – вопрос, потому что безумного течения он нет", – констатировал Клочок.

Однако он отметил на том, что Чарльз III очевидно умеет проводить переговоры и наделен дипломатическими навыками. Клочок добавил, что сегодня именно у короля возник ряд вопросов к президенту США, а не наоборот. Ведь как раз Трамп своей политикой сделал так, что британский король был вынужден прибыть в Вашингтон. По мнению руководителя Центра общественной аналитики "Башня", вряд ли они достигли глобальных договоренностей.

Великобритания сделала шаг навстречу США

Трамп держит связь с Путиным. Сегодня Кремль переполнен угрозами, ведь украинские дроны регулярно наведываются вглубь России, например, в четвёртый раз вгатили по НПЗ и морскому терминалу в Туапсе, где произошел "нефтяной дождь". Там объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Из-за таких атак экспортный потенциал России существенно уменьшается. Поэтому Путин нервничает. Инструментом давления на Украину он выбрал международных ее партнеров: Великобританию, страны ЕС, США в лице Трампа. Неслучайными могут быть заявления канцлера Германии Мерца в сторону Украины относительно территориальных уступок и низкой вероятности вступления нашего государства в ЕС.

К сведению! Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сценарий вступления Украины в Европейский Союз даже до 2028 года он считает нереалистичным. Он объяснил, что страна, в которые продолжается война, не может быть принята в состав ЕС и добавил, что наше государство должно выполнить ряд условий, среди таких – достичь результатов в борьбе с коррупцией. Кроме того, он заявил, что мирное соглашение для прекращения боевых действий в Украине может содержать пункт о признании потери контроля над частью своих территорий.

Сейчас происходят попытки изменить отношения внутри НАТО через короля Чарльза III – это очевидно,

– подчеркнул Клочок.

Он обратил внимание на интересный нюанс, который указывает на углубление кризиса и попытку Трампа возобновить диалог с европейцами. На днях американские СМИ обнародовали якобы "слив" Пентагона о том, что лидер США готовит план наказания членов Североатлантического Альянса за то, что они не поддержали военную операцию американской армии против Ирана.

"Даже поднялся вопрос о пересмотре статуса Фолклендских островов, которые принадлежат Великобритании, но Аргентина считает их своими. Это может быть одной из мер, которую Трамп принимает для того, чтобы склонить на свою сторону Британию", – предположил Клочок.

Подытоживая, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" отметил, что визит Чарльза III в США расценивает как попытку Великобритании сделать шаг навстречу Дональду Трампу, договориться о потеплении отношений, поддержку.

Клочок отметил, что Соединенным Штатам нужна Европа, а Европе – США. Поэтому обе стороны не заинтересованы в конфронтации. По его словам, несмотря на угрожающие заявления Трампа Штаты не будут покидать НАТО.

Чарльз III выступил в Конгрессе США: какие заявления сделал король?

Король Великобритании призвал помочь Украине, чей храбрый народ сейчас противостоит агрессору. Он отметил, что от партнеров сегодня нужна твердая решимость. Чарльз III вспомнил события 11 сентября 2001 года, когда в США произошел теракт, и добавил, что тогда весь мир бросился на помощь американцам. Тогда НАТО единственный раз применило 5 статью договора, которая предусматривает коллективную оборону. Он заявил, что сейчас необходимо такое же единство.

Монарх заметил на том, что сейчас идет период серьезной турбулентности в мире, начиная от Европы до Ближнего Востока. Такая нестабильность порождает новые вызовы и отражается на жизни людей.

Король поднял тему важности союзничества между Великобританией и Соединенными Штатами, которое он считает уникальным и которое создавалось веками. Он подчеркнул, что именно сегодня такое партнерство Европы и США крайне важно.

Король Великобритании выполнил ключевую миссию

Анализируя выступление Чарльза III перед американскими конгрессменами председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук обратил внимание на то, что в зале не утихали овации. Конгресс на заявления короля реагировал долгими аплодисментами, потому, по его мнению, он свою главную задачу выполнил. Монарх смог пройтись по всем болевым точкам США, проявил высокую дипломатию и удачно использовал британский юмор.

Отдельно Рыбачук отметил то, что сказал король относительно Украины. Он связал события в США 2001 года и нынешнюю ситуацию в нашем государстве, напомнив, что когда американцам было трудно и они почувствовали на себе терроризм, мир протянул им руку помощи. Поэтому сейчас время сделать это в сторону украинцев, которых он назвал "самыми смелыми людьми".