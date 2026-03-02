Об этом Дональд Трамп заявил во время короткого интервью для CNN.
Смотрите также Повлияет ли конфликт на Ближнем Востоке на поставки оружия для Украины: Зеленский ответил
Что стало самой большой неожиданностью в конфликте на Ближнем Востоке?
Американский лидер сообщил, что Вашингтон был удивлен масштабом и направлением действий Тегерана, в частности ударами по Бахрейну, Иордании, Кувейту, Катару и Объединенным Арабским Эмиратам.
Трамп отметил, что сначала некоторые страны региона не планировали активно вмешиваться в противостояние, впрочем после ударов Ирана их позиция изменилась.
Мы были удивлены. Мы сказали им: "Мы с этим справимся", а теперь они хотят бороться. И они агрессивно борются. Они собирались быть очень мало вовлечены, а теперь настаивают на своем участии,
– сообщил Трамп.
Также он подчеркнул, что лидеры арабских государств являются решительными и прагматичными политиками, которые вынуждены реагировать на угрозы безопасности.
Отдельно президент США обратил внимание на характер атак Ирана – речь идет об обстрелах гражданских объектов.
"Иранцы (24 – Канал) стреляли в отель, они стреляли в многоквартирный дом. Это их (лидеров арабских стран – 24 Канал) просто разозлило. Они любят нас, но они наблюдали. У них не было никакой причины вмешиваться", – отметил Трамп.
По его словам, именно такие циничные удары вызвали дополнительное возмущение в регионе и стали ключевым фактором, который повлиял на дальнейшее развитие событий.
В то же время Трамп отметил, что иранская ядерная угроза уже некоторое время является серьезной проблемой в регионе. Государства региона годами находились под давлением этой угрозы – это затрудняло достижение стабильности и мира, добавил он.
Сколько, вероятно, продлится война в Иране?
Трамп отметил, что американские силы сейчас опережают запланированный график ведения операции. В то же время он добавил, что не хотел, чтобы боевые действия "затянулись надолго".
Американский лидер сообщил, что с самого начала считал, что все уложится примерно в четыре недели.
Кроме того, Трамп сообщил, что сейчас Штаты помогают иранскому народу вернуть контроль над страной и избавиться от нынешнего режима.
Также глава США добавил, что ситуация вскоре станет еще более угрожающей, поскольку США еще даже не начали наносить действительно мощные удары.