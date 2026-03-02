Об этом Дональд Трамп заявил во время короткого интервью для CNN.

Что стало самой большой неожиданностью в конфликте на Ближнем Востоке?

Американский лидер сообщил, что Вашингтон был удивлен масштабом и направлением действий Тегерана, в частности ударами по Бахрейну, Иордании, Кувейту, Катару и Объединенным Арабским Эмиратам.

Трамп отметил, что сначала некоторые страны региона не планировали активно вмешиваться в противостояние, впрочем после ударов Ирана их позиция изменилась.

Мы были удивлены. Мы сказали им: "Мы с этим справимся", а теперь они хотят бороться. И они агрессивно борются. Они собирались быть очень мало вовлечены, а теперь настаивают на своем участии,

– сообщил Трамп.

Также он подчеркнул, что лидеры арабских государств являются решительными и прагматичными политиками, которые вынуждены реагировать на угрозы безопасности.

Отдельно президент США обратил внимание на характер атак Ирана – речь идет об обстрелах гражданских объектов.

"Иранцы (24 – Канал) стреляли в отель, они стреляли в многоквартирный дом. Это их (лидеров арабских стран – 24 Канал) просто разозлило. Они любят нас, но они наблюдали. У них не было никакой причины вмешиваться", – отметил Трамп.

По его словам, именно такие циничные удары вызвали дополнительное возмущение в регионе и стали ключевым фактором, который повлиял на дальнейшее развитие событий.

В то же время Трамп отметил, что иранская ядерная угроза уже некоторое время является серьезной проблемой в регионе. Государства региона годами находились под давлением этой угрозы – это затрудняло достижение стабильности и мира, добавил он.

Сколько, вероятно, продлится война в Иране?