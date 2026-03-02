Основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко рассказал 24 Каналу, удастся ли Дональду Трампу достичь своей цели в Иране. Потому что нужно учесть тот факт, что Китай не будет стоять в стороне от ситуации на Ближнем Востоке.

К теме Белый дом обнародовал цели военной операции против Ирана

Удастся ли США свергнуть иранский режим?

Корниенко отметил, что Китай, хоть и будет демонстрировать осуждение эскалации в публичном пространстве, но, учитывая чувствительность вопроса, он через трансграничные скрытые поставки будет оказывать Ирану поддержку. Именно поэтому, без наземной операции США будет очень трудно свергнуть режим в Иране.

В Иране у руля власти стоят исламистские фундаменталисты, для которых жить под бомбежкой США является нормой. Они это будут переживать без стремления сменить режим. При этом долговременная бомбардировка Ирана большой интенсивности технически не возможна даже для американцев, потому что связана со сложностями логистики, поэтому эта операция состоялась благодаря накоплению ресурсов,

– отметил он.

Также важный фактор, это то, что для Китая ситуация с Ираном является для него крайне чувствительной и в энергетическом, и в политическом смыслах. Тегеран поставляет Пекину энергоресурсы, а Китай в свое время его финансировал и кредитовал. Поэтому для КНР, по мнению аналитика, установление в Иране лояльного к США режима – очень критично.

К слову. Политолог Игорь Рейтерович объяснил, почему Россия не помогла Ирану по двум причинам. Сегодня Россия не обладает такими ресурсами, которые были во времена Советского Союза. А также она не имеет того авторитета, который был у СССР, и идеологии, которую продвигал по всему миру. Поэтому Россия не является надежным союзником.

Кроме того, политическая система Ирана имеет больше разветвлений и специфики, чем, например, в Венесуэле, и она является более идеологической.

Поэтому для того, чтобы разрушить режим в Тегеране можно через внутренний всплеск протестов, но этот шанс был потерян месяц назад, или через прямую военную операцию, которая помогла бы этому внутреннему всплеску сформироваться. Но ее довольно трудно осуществить,

– пояснил Дмитрий Корниенко.

Он напомнил, что Дональд Трамп признал, что имел ожидания относительно того, что Корпус стражей исламской революции после ликвидации руководителей Ирана и ударов со стороны США и Израиля, сложит оружие и передаст его иранской оппозиции. Однако это звучит достаточно контроверсионно и наивно, ведь КСИР делал очень жесткие действия. Очень сомнительно, что ликвидация даже 10 руководителей Ирана повлияет на то, что они массово перейдут в оппозицию и сложат оружие.

Какова ситуация на Ближнем Востоке?