Про те, що Україна не має наміру поступатися частиною своїх територій, аби досягти миру з державою-агресоркою, український лідер розповів в інтерв'ю виданню.

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Українці боротимуться з росіянами за Схід

Зеленський наголосив, що Україна не хоче віддавати територію у східній частині країни, щоб припинити війну з Росією, а українські військові готові боротися з російськими військовими на Донбасі. Ця битва, за словами глави держави, може змінити перебіг війни.

Ось чому для нас дуже важливо не дозволити їм стояти на своєму, тому що ця битва... вона може вплинути на хід всієї війни. Тому що я не довіряю російським військовим і російському керівництву,

– заявив президент.

Зеленський додав, що в України немає ніяких гарантій, що Росія не спробує знову захопити столицю, якщо їй вдасться захопити Донбас.

"Тому ми розуміємо, що, те що ми їх відбили, і вони пішли, і вони тікали від Києва – з півночі, з Чернігова і з цього напрямку – це не означає, що якщо їм вдасться захопити Схід, вони не прийдуть далі до Києва", – пояснив політик.

Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що Росія нагнітає ситуацію на Сході України, де очікують великий бій та другий етап російсько-української війни. Однак окупантам не вдається розпочати наступ на Донбасі. Адже плани ворога руйнують українські захисники.

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