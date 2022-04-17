Росіяни "відкинули" українські міста на 80 років назад

Нові жахаючі фото зруйнованих міст опублікував Володимир Зеленський. Водночас президент наголосив, що ворог обов'язково відповість за це.

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Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні. За все, що зробили проти українців,

– написав Зеленський.

Зокрема, росіяни відповідатимуть за Бучу, за Краматорськ, за Волноваху, за Охтирку. За Гостомель і Бородянку. За Ізюм, за Маріуполь і всі інші міста й громади України, які російська армія відкинула на 80 років назад.

Також Зеленський додав, що це страшний час, про який усі й завжди у світі говорили: "Ніколи знову".

Росіяни нещадно обстрілювали житлові масиви українських міст / Фото Михайло Джос, AP, Родріго Абд, Андре Луїс Алвес.

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