Россияне "откинули" украинские города на 80 лет назад

Новые ужасающие фото разрушенных городов опубликовал Владимир Зеленский. В то же время президент подчеркнул, что враг обязательно ответит за это.

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Оккупанты будут отвечать за все, что сделали в Украине. За все, что сделали против украинцев,

– написал Зеленский.

В частности, россияне будут отвечать за Бучу, Краматорск, Волноваху, Ахтырку. За Гостомель и Бородянку. За Изюм, Мариуполь и все другие города и общины Украины, которые российская армия откинула на 80 лет назад.

Также Зеленский добавил, что это страшное время, о котором все и всегда в мире говорили: "Никогда снова".

Россияне беспощадно обстреливали жилые массивы украинских городов / Фото Михаил Джос, AP, Родриго Абд, Андре Луис Алвес.

Бородянку считают одним из самых разрушенных населенных пунктов Киевщины: смотрите видео