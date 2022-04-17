Їхніх наполеонівських планів щодо великого оточення поки не видно, їх зменшують. Ймовірно, окупанти почали тверезо оцінювати свої можливості. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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Сил окупантів не вистачить для перемоги

За його словами, скупчених ворожих сил не вистачить для блискучої перемоги росіян – як вони планували чи як вимагає політичне керівництво.

Це будуть важкі бої. Наші війська почали там певний рух ще вчора (16 квітня – 24 канал),

– наголосив Арестович.

Він зауважив, що Україна знає про плани Росії і що робити далі. Однак зараз найбільша небезпека для цивільних Харкова, Краматорська, Слов'янська.

Харків'янам треба бути обережними, – Арестович

"Велика кампанія – завжди великі обсяги авіаційних, ракетних, артилерійських ударів. Раджу харків'янам бути дуже обережними", – зауважив радник глави ОП.

Арестович про важкі бої на Сході: дивіться відео