Співвідношення ворожих сил і їхня якість не дозволяє говорити про успіх ймовірного наступу. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

Зверніть увагу Арестович назвав кількість російських військових на Ізюмському напрямку

Росія сумнівається, чи треба наступати

За його словами, перспективи наступу окупантів на Сході мають дуже проблематичний вигляд.

Деякі рухи російського командування, затягування початку введення другої фази другого наступу показують, що вони – невпевнені,

– наголосив Арестович.

Йому здається, що серед російського командування відбувається важка дискусія, чи взагалі цей наступ потрібно починати.

Російська армія не має резервів

Радник глави ОП пояснив, резервів в російської армії немає. Навіть якщо вони ідеально досягнуть всіх своїх цілей, все одно програють в Україні, адже витратять останнє, що мають.

"Уявимо собі, що почнеться наступ талібів в Центральній Азії у травні. Чим Росія захищатиме свої інтереси? Вони (росіяни – 24 канал) втратили щонайменше третину всієї своєї армії, яка є", – зауважив Арестович.

Ймовірно, дехто у російському командуванні вважає, що треба зберегти війська, наприклад, для утримання українських територій, які вже захоплені, або на вихід з України.

"Вони (Росія – 24 канал) можуть призвати 18 мільйонів осіб, але чим їх озброювати? Тому Росія – перед дуже важким вибором", – зауважив Арестович.