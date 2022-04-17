Их наполеоновских планов относительно большого окружения пока не видно, их уменьшают. Вероятно, оккупанты начали трезво оценивать свои возможности. Об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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Сил оккупантов не хватит для победы

По его словам, скученных вражеских сил не хватит для блестящей победы россиян – как они планировали или как требует политическое руководство.

Это будут тяжелые бои. Наши войска начали там определенное движение еще вчера (16 апреля – 24 канал),

– подчеркнул Арестович.

Он отметил, что Украина знает о планах России и что делать дальше. Однако сейчас самая большая опасность для гражданских Харькова, Краматорска, Славянска.

Харьковчанам надо быть осторожными, – Арестович

"Большая кампания – всегда большие объемы авиационных, ракетных, артиллерийских ударов. Советую харьковчанам быть очень осторожными", – отметил советник главы ОП.