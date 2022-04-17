О том, что Украина не намерена уступать часть своих территорий, чтобы достичь мира с государством-агрессором, украинский лидер рассказал в интервью изданию.

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Украинцы будут бороться с россиянами за Восток

Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет отдавать территорию в восточной части страны, чтобы прекратить войну с Россией, а украинские военные готовы сражаться с российскими военными на Донбассе. Это сражение, по словам главы государства, может изменить ход войны.

Вот почему для нас очень важно не позволить им стоять на своем, потому что это сражение... оно может повлиять на ход всей войны. Потому что я не доверяю российским военным и российскому руководству,

– заявил президент.

Зеленский добавил, что у Украины нет никаких гарантий, что Россия не попытается снова захватить столицу, если ей удастся захватить Донбасс.

"Поэтому мы понимаем, что то, что мы их отбили, и они ушли, и они убегали от Киева – с севера, из Чернигова и с этого направления – это не значит, что если им удастся захватить Восток, они не придут дальше в Киев ", – объяснил политик.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что Россия нагнетает ситуацию на Востоке Украины , где ожидается большое сражение и второй этап российско-украинской войны. Однако оккупантам не удается начать наступление на Донбассе. Ведь планы неприятеля разрушают украинские защитники.