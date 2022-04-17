Российские военные накапливают боеприпасы

В Министерстве обороны Украины заявили, что Россия не может начать наступление на Донбассе из-за сопротивления ВСУ. Об этом в эфире канала "Рада" сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Кстати Враг может готовиться к высадке десанта в Мариуполе, – Маляр

У них такие планы давно есть, но ВСУ не дают их реализовать,

– сообщила Маляр.

Она рассказала, что российские военные накапливают боеприпасы, провиант и медицинскую инфраструктуру.

"Они все это готовят, но им пока не удается начать этот второй агрессивный этап, потому что ВСУ мощно их сдерживают", – резюмировала заместитель Алексея Резникова.

Последняя информация о ситуации на Донбассе

Стоит внимания – "Хотят море вражеской крови": о боевом духе ВСУ на Донбассе: смотрите видео