Российские военные накапливают боеприпасы
В Министерстве обороны Украины заявили, что Россия не может начать наступление на Донбассе из-за сопротивления ВСУ. Об этом в эфире канала "Рада" сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
Кстати Враг может готовиться к высадке десанта в Мариуполе, – Маляр
У них такие планы давно есть, но ВСУ не дают их реализовать,
– сообщила Маляр.
Она рассказала, что российские военные накапливают боеприпасы, провиант и медицинскую инфраструктуру.
"Они все это готовят, но им пока не удается начать этот второй агрессивный этап, потому что ВСУ мощно их сдерживают", – резюмировала заместитель Алексея Резникова.
Последняя информация о ситуации на Донбассе
- Глава Донецкой области Павел Кириленко рассказал, что в области усилились обстрелы. По его словам, оккупанты бьют по населенным пунктам, однако ВСУ удерживают позиции.
- Военный корреспондент Евгений Назаренко сообщил, что россияне прорываются с оккупированных территорий Луганской области. Он также рассказал, что большая битва за Донбасс уже продолжается и Россия не может подтянуть больше сил.
- Зато народный депутат Федор Вениславский заявил, что оккупанты пока не идут в масштабное наступление на Донбассе, но в целом бои ведутся.
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