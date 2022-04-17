О ситуации на Донбассе рассказал военный корреспондент Евгений Назаренко в эфире 24 канала.

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По мнению Евгения Назаренко, большое сражение на Донбассе уже идет.

Но каких-либо резервных мощных сил Россия уже подтянуть не может, их просто нет. Поэтому она просто бросает в бой "пушечное мясо" – то, что у них осталось, что они собрали по всей РФ. И вот эти захватчики сейчас пытаются штурмовать наши территории,

– подчеркнул корреспондент.

Назаренко добавил, что сейчас тяжелая ситуация в Марьинке, такого города уже фактически нет. По его словам, там российские войска пытаются заходить колоннами из оккупированного Донецка, но наши ВСУ их уничтожают.

Военный журналист говорит, что оккупанты просто лезут целыми колоннами. "Наши защитники шутят, что это похоже на зомби апокалипсис… Но никакого успеха на Донбассе оккупанты не имеют", – пояснил он.

Евгений Назаренко рассказал, что россияне уже опробовали свою тактику, когда они шли целыми колоннами в Киевской и Черниговской областях. И увидели, что это невыгодно. Поэтому сейчас они идут такими небольшими тактическими группами.

К слову, начался 53-й день войны России против Украины. В ночь на 17 апреля оккупанты начали наступление возле Марьинки и Красногоровки, что Донецкой области. Однако они безуспешны. О том, как прошла ночь в регионах – читайте в статье.

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