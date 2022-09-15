Это произошло сегодня, 15 сентября, в Страсбурге во время пленарного заседания Европарламента. За соответствующее решение проголосовали депутаты по срочной процедуре.

К теме Зеленская побывала в Еропарламенте – это впервые на доклад пригласили иностранного гостя

Новая помощь для Украины

"За" выделение 5 миллиардов евро для Украины выступили 534 евродепутата, "против" – 30, "воздержалось" – 26.

Макрофинансовая помощь является чрезвычайным ресурсом, который предоставляется на очень выгодных условиях для стран-соседей ЕС, которым трудно платить по счетам. Общая сумма таких выгодных кредитов от ЕС Украине с начала войны может составить более 10 миллиардов евро, если весь пакет будет подтвержден,

– говорят в Европарламенте.

Депутаты отметили, что поддержали выделение средств из-за того, что Украина уважает эффективные демократические механизмы и нуждается в финансировании из-за вооруженной агрессии россии.

Напомним, что 5 сентября в Брюсселе прошло 8 заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Совет обсудил финансовую помощь и предоставление Украине 9,5 миллиарда евро, включая 2,6 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира. ЕС заверил, что выделит остальные средства из пакета макрофинансовой помощи, который приняли еще в мае.

Также стороны приветствовали решение о выделении кредитных средств Евроинвестбанка в размере 1 миллиарда 59 миллионов евро для покрытия приоритетных потребностей.

Совет ассоциации еще приветствовал дополнительную финансовую поддержку в размере 26,2 миллиона евро для Украины в новых межрегиональных программах на 2021 – 2027 годы.

Кстати – Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС: смотрите видео