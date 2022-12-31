Зокрема так звану "жінку-військовослужбовицю" бачили на заходах Кремля вже не раз. І ролі в неї щоразу були іншими, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Під час масованої атаки Путін записав новорічне звернення: згадав війну в Україні

Новорічна масовка Путіна

Російський диктатор, як звично, вирішив зробити звичайне шоу для росіян. Для цього звичний фон Кремля у зверненні вирішили замінити нібито військовими, адже майже весь 2022 рік Росія провела у жорстокій та злочинній війні проти України.

Та для того, аби на фоні були справді військові, диктатору щонайменше потрібно було би поглянути в очі тим, кого він відправив на загибель за власні хворі амбіції. Тому в Кремлі вирішили не заморочуватися і використати перевірений контингент.

Наприклад, жінка, яка стояла біля диктатора, постійно "змінює професію" для кремлівських заходів. Наприклад, у 2016 році вона була рибалкою в Новгородській області, коли туди приїздив диктатор.



Кремлівська акторка в ролі рибалки в 2016 році / Фото росЗМІ

Уже через рік акторка кремля зіграла незрозуміло яку роль на різдвяній літургії, на якій стояла біля Путіна.

Кремлівська акторка на різдвяній літургії в 2017 році / Фото росЗМІ

У 2017 та 2019 роках та сама акторка зіграла роль продавчині морозива на авіашоу "МАКС", яке відвідував диктатор.



Кремлівська масовка в ролі продавчині морозива / Фото росЗМІ

Тепер жінку підвищили й одягнули у військову форму, аби диктатор записав своє новорічне звернення. Не виключено, що й інші "військові" так само є частиною "кремлівського театру".

Тут варто нагадати, що наприкінці листопада 2022 року Путін проводив зустріч з нібито матерями військових. Однак, як з'ясувалося, на зустрічі з диктатором були зовсім не матері, а перевірений контингент Кремля, зокрема, депутатки від путінської партії "Єдина Росія".