Про це мовиться у розслідуванні "Центру "Досьє". З'ясувалося, що Путін пересів на бронепоїзд ще навесні 2021 року.

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Такий вид транспорту він використовує для далеких переїздів до свої резиденцій.

Восени 2021 року, коли російська армія почала активно готуватися до вторгнення в Україну, Володимир Путін пересів на бронепоїзд. Після початку війни він їздить на ньому дедалі частіше – особливо у свою улюблену резиденцію на Валдаї,

– мовиться у розслідуванні.

Путін міг почати віддавати перевагу бронепоїзда з міркувань безпеки. На відміну від літаків, поїзд складніше відстежити, бо сервісів для трекінгу пасажирських потягів у режимі реального часу немає. Крім того, 2 резиденції президента країни-агресора, куди він навідується, розташовані на узбережжі Чорного моря, де польоти обмежені через війну.

У сюжеті розповідається, що в бронепоїзді є:

вагон зі спальнею і робочим кабінетом,

вагон для супроводжуючого персоналу,

вагон для спецзв'язку.

Зовні бронепоїзд схожий на звичайний потяг, тільки замість чотирьох осей у нього 6, замість одного локомотива – кілька, а на даху розміщено спецобладнання.



Путін пересів на бронепоїзд / Фото Liga.net

Журналісти з'ясували, що підходящий під опис спецпоїзд належить компанії "Гранд Сервіс Експрес", якою володів офшор, пов'язаний з соратником президента Росії Юрієм Ковальчуком, і бізнесменом Михайлом Рабіновичем.

Путін фотографувався в бронепоїзді лише одного разу – у 2012 році, до його ремонту. Фотографії поїзда зовні ніколи офіційно не публікувалися.

Цікаво! Журналісти підрахували приблизну вартість бронепоїзда. За їхніми оцінками він може коштувати трохи більше за 1 мільярд російських рублів.

Зауважимо, що параноя Путіна посилюється. Бункерний диктатор нерідко використовує акторів та перевірену масовку під час своїх нібито зустрічей з росіянами. Новорічне звернення Путін також записував на тлі масовки. Журналісти заявили, що бачилижінку-військовослужбовицю на заходах Кремля вже не раз.