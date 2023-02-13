Так вважає заступник директора Служби зовнішньої розвідки Норвегії Ларс Нордрум. За його словами, пропаганда та маніпулювання громадською думкою найближчими роками лише посиляться.

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Інтереси Росії не будуть сумісні з інтересами Заходу,

– сказав Нордрум.

Норвезька розвідка припускає, що Росія та Китай залишаються головними загрозами безпеці та інтересам країни.

Нордрум зазначив, що війна стала катастрофою для Росії. Зокрема, він посилався на наслідки торговельних санкцій Заходу, міжнародну ізоляцію Москви та тисячі вбитих росіян.

Повномасштабна війна в Україні підвищила геополітичне значення Норвегії, адже вона зробила її провідним постачальником газу на європейський континент.

У Службі внутрішньої розвідки Норвегії припускають, що побоюються підвищеної розвідувальної активності Росії щодо енергосектору Норвегії. Але прямий саботаж норвезької енергетичної інфраструктури Росією "малоймовірний" у 2023 році.

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