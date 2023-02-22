Об этом 24 Канала рассказал майор ВСУ, заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов. Он отметил, что в ЧВК "Вагнера" пауза до новой волны мобилизации в России.

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Кудряшов сообщил, что было уничтожено большое количество личного состава ПИК "Вагнера" в окрестностях Бахмута.

На мой взгляд, ЧВК "Вагнера" закончила свое существование в том формате, в котором она анонсировала действия на территории нашей страны,

– сообщил военный.

"Получили по зубам" в Бахмуте

Одним из аспектов существования вагнеровцев, по мнению военного, остается перекидывание этой боевой единицы на другие направления фронта. Сейчас вагнеровцы, "получив по зубам в Бахмуте", уже не так боеспособны, какими были до этого.

ЧВК "Вагнера" на сегодня закончилась,

– добавил Кудряшов.

Однако ЧВК сейчас еще не уничтожена полностью. Боец убежден, что с подходом офицеров управления вагнеровцев, ЧВК не будет уничтожена, пока не будет уничтожена вся Российская империя.

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