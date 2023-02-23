Це видається черговим шизофренічним маренням. Так воно і є, якби не одне "але".

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Таке вже було

21 лютого 2022 року Росія імітувала "наступ" однієї БМП-2 та одного БТР-70М, а також знищення їх у районі населеного пункту Ковалі. Тобто за 30 кілометрів від тодішньої лінії зіткнення.

Російські пропагандисти створили фейк про диверсійну групу ЗСУ, яку було знищено, але трупи якої так і не показали. Водночас знищена техніка була поспіхом і дуже неякісно пофарбована в український піксель. Та й БТР-70М на той момент не стояв на озброєнні ЗСУ.

Але річ не про цей фейк, а про те, що буквально через 48 годин почалося повномасштабне вторгнення в Україну. Той факт, що зараз міноборони Росії говорить про якусь провокацію ЗСУ та ще й згадує демонізований "Азов", наводить на думку, що для Молдови відлік міг початися вже цього ранку.

Але спочатку має бути провокація, а потім вже дія. Тому, поки що очікуємо на чергову виставу для омських і магаданських маргіналів.

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Схоже, рішення в Кремлі щодо Молдови остаточно схвалене і росіян зовсім не бентежить, що їхнє угруповання в цьому регіоні перебуває в ізоляції, а в разі звернення Кишинева до Києва по допомогу – перетворюється на гурток суїцидників.