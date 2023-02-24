Порятунок дітей має бути пріоритетом для світу

Це лише ті, чиї імена вдалося ідентифікувати. За неофіційною ж інформацією ця цифра може сягати 700 тисяч дітей.

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При цьому повернути додому наразі вдалося менше ніж 2%. Уповноважена президента України з прав дитини називає цифру у 307 таких дітей. Це одна з найбільших катастроф людства і вирок міжнародним гуманітарним інституціям, покликаним гарантувати безпеку та права дітей в сучасному світі.

Ба більше, кожен день перебування українських дітей в Росії підвищує ризики втратити їх назавжди. Адже частину за спрощеною процедурою усиновлюють, решту розподіляють в інтернати й так звані "табори перевиховання". Останні ж, як показує досвід комуністичного Китаю, вигідний Кремлю потенційний майбутній ресурс для дешевої робочої сили й експлуатації в різноманітних кримінальних сферах: від торгівлі людьми, закінчуючи проституцією, продажем на органи тощо.

Тому перегляд механізмів порятунку українських дітей має стати таким же пріоритетом світової спільноти, як і формування танкової, чи дипломатичної коаліції на підтримку України.

Як це можна зробити? Перш за все, через проведення спеціальної гуманітарної операції.

Рятувальні операції проводили під час Другої світової

До прикладу, напередодні Другої світової війни схожу операцію провели щодо єврейських дітей, які перебували на територіях, контрольованих на той час нацистами. В історію вона увійшла під назвою Kindertransport.

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За її підсумками вдалося врятувати близько 10 тисяч дітей. Найбільше їх доправили й розселили у прийомні сім'ї, пансіонати та санаторії Великої Британії. Менше погодились прийняти Нідерланди, Бельгія, Франція, Швеція, Швейцарія та інші країни Європи.

Але найважливіше, що цих дітей вдалося врятувати від катівень нацистів, а разом з цим, дати їм шанс на майбутнє. Велике майбутнє, бо значна кількість дітей, врятованих в межах гуманітарної операції Kindertransports, досягли успіхів в найрізноманітніших сферах. Ще двоє – Волтер Кон та Арно Пензіас – взагалі стали лауреатами Нобелівської премії.

Чи є серед українських депортованих дітей майбутні нобелівські лауреати, чи номінанти на "Оскар"? Навіть не сумніваюсь. Але сьогодні вони заручники терористичного режиму Кремля, яким вкрай необхідна належна фізична, психологічна та соціальна реабілітація, відтягувати з якою немає часу.

Звичайно, з часу проведення Kindertransport пройшло майже 85 років. Сучасний світ перебуває в зовсім іншій геополітичній реальності й повномасштабна війна уже триває цілий рік. Але як нацисти тоді, так і росіяни зараз, схожі у своїй ненависті за національною ознакою. Якщо Гітлер ставив собі за мету знищити ціле покоління євреїв, то депортуючи наших дітей Путін намагається позбавити майбутнього ціле покоління українців.

Як врятувати українських дітей у Росії

Тому світ має мобілізувати більше зусиль задля порятунку викрадених українських дітей. Зокрема через підготовку їх повернення в межах спеціальної гуманітарної операції за посередництва широкої коаліції країн.

Слід використовувати досвід не лише Kindertransports, але й безлічі інших операцій з порятунку дітей, що стали жертвами військових конфліктів. Бо таких прецедентів вистачає не лише в історіографії часів Другої світової війни, але й більш свіжий період: В'єтнам, Сирія.

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Безперечно, це складний процес. Як з погляду переговорів з Москвою, так і фінансів, адже вимагатиме додаткових економічних гарантій від країн, готових взяти на реабілітацію повернутих під час гуманітарної операції депортованих українських дітей.

Однак тиск та перебування цієї проблеми у фокусі уваги світової спільноти – єдиний шанс зберегти надію цим дітям на повернення в Україну і збереження "України в них".

А тим, хто сумнівається в успіху такої роботи, нагадаю ще одну історію часів Другої світової війни. Коли завдяки тиску данського уряду на тодішню владу Німеччини в питанні захисту депортованих, вдалося врятувати життя 449 данських євреїв, яких близько 500 було вивезено до Терезієнштадтського гетто в Чехословаччині. Решту данське підпілля вміло переправило до Швеції.

Це гарний історичний урок всім нам про те, як, навіть, у найбезнадійнішій справі важливо шукати будь-які можливості й не зупиняти боротьбу за кожну долю та кожне життя. Бо це справа збереження поколінь!