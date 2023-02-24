Спасение детей должно быть приоритетом для мира

Это только те, чьи имена удалось идентифицировать. По неофициальной же информации, эта цифра может достигать 700 тысяч детей.

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При этом вернуть домой удалось менее 2%. Уполномоченная президента Украины по правам детей называет цифру в 307 таких детей. Это одна из самых больших катастроф человечества и приговор международным гуманитарным институтам, призванным гарантировать безопасность и права детей в современном мире.

Более того, каждый день пребывания украинских детей в России повышает риски потерять их навсегда. Ведь часть из них по упрощенной процедуре усыновляют, а остальных распределяют в интернаты и так называемые "лагеря перевоспитания". Последние, как показывает опыт коммунистического Китая, выгоден Кремлю потенциальный будущий ресурс для дешевой рабочей силы и эксплуатации в различных криминальных сферах: от торговли людьми, заканчивая проституцией, продажей на органы и т.д.

Поэтому пересмотр механизмов спасения украинских детей должен стать таким же приоритетом мирового сообщества, как формирование танковой или дипломатической коалиции в поддержку Украины.

Как это можно сделать? Прежде всего, благодаря проведению специальной гуманитарной операции.

Спасательные операции проводились во время Второй мировой

К примеру, накануне Второй мировой войны подобная операция была проведена в отношении еврейских детей, находившихся на территориях, контролируемых в то время нацистами. В историю она вошла под названием Kindertransport.

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По итогам удалось спасти около 10 тысяч детей. Больше всего их доставили и расселили в приемные семьи, пансионаты и санатории Великобритании. Меньше согласились принять Нидерланды, Бельгия, Франция, Швеция, Швейцария и другие страны Европы.

Но самое важное, что этих детей удалось спасти от застенков нацистов, а вместе с этим, дать им шанс на будущее. Большое будущее, потому что значительное количество детей, спасенных в рамках гуманитарной операции Kindertransports, добились успехов в самых разных сферах. Еще двое – Уолтер Кон и Арно Пензиас – вообще стали лауреатами Нобелевской премии.

Есть ли среди украинских депортированных детей будущие нобелевские лауреаты или номинанты на "Оскар"? Даже не сомневаюсь. Но сегодня они заложники террористического режима Кремля, которым крайне необходима должная физическая, психологическая и социальная реабилитация, оттягивать с которой нельзя.

Конечно, с момента проведения Kindertransport прошло почти 85 лет. Современный мир находится в совершенно иной геополитической реальности и полномасштабная война уже длится целый год. Но как нацисты тогда, так и россияне сейчас, похожи в своей ненависти по национальному признаку. Если Гитлер ставил целью уничтожить целое поколение евреев, то депортируя наших детей Путин пытается лишить будущего целое поколение украинцев.

Как спасти украинских детей в России

Поэтому мир должен мобилизовать больше усилий по спасению похищенных украинских детей. В частности, через подготовку их возвращения в рамках специальной гуманитарной операции при посредничестве широкой коалиции стран.

Следует использовать опыт не только Kindertransports, но и множества других операций по спасению детей, ставших жертвами военных конфликтов. Ибо таких прецедентов хватает не только в историографии времен Второй мировой войны, но и в более свежий период: Вьетнам, Сирия.

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Безусловно, это сложный процесс. Как с точки зрения переговоров с Москвой, так и финансов, поскольку будет требовать дополнительных экономических гарантий от стран, готовых взять на реабилитацию возвращенных во время гуманитарной операции депортированных украинских детей.

Однако давление и нахождение этой проблемы в фокусе внимания мирового сообщества – единственный шанс сохранить надежду этим детям на возвращение в Украину и сохранение "Украины в них".

А сомневающимся в успехе такой работы напомню еще одну историю времен Второй мировой войны. Когда благодаря давлению датского правительства на тогдашнюю власть Германии в вопросе защиты депортированных, удалось спасти жизнь 449 датских евреев, которые около 500 были вывезены в Терезиенштадтское гетто в Чехословакии. Остальное датское подполье умело переправило в Швецию.

Это хороший исторический урок всем нам о том, как даже в самом безнадежном деле важно искать любые возможности и не останавливать борьбу за каждую судьбу и каждую жизнь. Ибо это дело сохранения поколений!