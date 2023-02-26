Неправильное сравнение от аналитиков

С конца марта и до середины апреля 2022 года с подачи аналитиков и американских СМИ обсуждалась такая тема – почему контингенты 4 округов вооруженных сил Московии действовали отдельно на своих направлениях и без единого общего командующего всеми силами вторжения на месте.

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Нехватка такого командующего рассматривалась как одна из причин почему оригинальные планы Московии пошли наперекосяк. В качестве примера для сравнения США приводили собственный опыт, когда для управления операцией назначается 4-х звездный генерал. В этом сравнении есть 2 ошибки.

Первая заключается в том, что географические масштабы операции, на которые замахнулась Московия, были больше за все то, где были вовлечены силы США в последние 30 лет. Американцам хватало одного 4-звездочного генерала. В то же время, замкнуть на одного человека боевые действия на пространстве от северо-западных окраин Киева и дальше большим полукругом вплоть до Николаевщины это слишком. Это больше потенциала одного человека со штабом. Есть определенные лимиты относительно того, сколько информации может прорабатывать соответствующее количество людей.

Оккупанты хотели действовать как Красная армия

Вторая причина в том, что у Московии был опыт Красной армии во Второй мировой войне. Там после определенных экспериментов были фронты и сразу высшее военно-политическое руководство в Москве. Не было никакого промежуточного звена между фронтами и Москвой после экспериментов 1941 года по руководству стратегических направлений.

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Координацией работы фронтов в рамках масштабных операций занимались так называемые представители Ставки верховного главнокомандующего. То есть не обязательно чтобы было промежуточное звено.

Как я понимаю, войска 4 округов ВС Московии должны были действовать как фронты Красной армии – у каждого свое направление и задачи. Проблему координации между ними можно в принципе решать и без аналога американского 4-звездочного генерала.

Подводя итог, можно сказать, что пример дискуссий по поводу системы управления показывает, как опасно переносить опыт одной страны на другую без учета объективных реалий и опыта объекта анализа.