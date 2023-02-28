Проблемы врага в Луганской области
Еще месяц назад я говорил, что при наличии серьезного ресурса для наступления, полноценно наступать россияне не смогут. Они будут только имитировать этот процесс.
Читайте также Развал неизбежен: распадется ли Россия в клочья?
Например, в районе Кременной сконцентрирован ресурс подразделений 331-го и 217-го парашютно-десантных полков 98-й воздушно-десантной дивизии, 104-й, 234-й и 237-й десантно-штурмовых полков, 217-й и 331-й парашютно-десантных полков и резервной 31-й ОДШБр.
В свою очередь, на Луганском плацдарме у врага наблюдают:
- критический некомплект по технике, особенно острый дефицит танков, превышающий 50 – 60%;
- нехватка боевых бронированных машин, в среднем 40% некомплект;
- отсутствие пропорционального распределения БК для артиллерии
Эта группа полноценно сформировалась в начале февраля. Прошел уже месяц, а решительного и упорного наступления в направлении Лимана так и не было. В то же время, после ряда провальных попыток выдвигаться на Лиман, россияне решили перейти в оборону.
Где россияне могут добиться хоть какого-то успеха
Уменьшается напряжение возле Сватово. Поход на Купянск отменяется? Левый берег Оскола остается недостижимым для врага? Именно так и это было очевидно. Сегодня российские войска даже имея какой-то обозримый ресурс, не способны на большие, чем локального уровня, штурмовые действия.
Сегодня для врага только Бахмут остается единственным местом, где он может очень медленно, с паузами и болью, но продвигаться. Однако даже это продвижение сейчас ограничивается узким направлением северной локации.
Интересно Воздушного наступления не будет: что там с российской авиацией
А что с остальным фронтом? По сути, наступление на Луганщине у оккупантов захлебнулось, даже не начавшись. Впрочем, настораживает то, что ресурс, собранный на линии Сватово – Кременная, не исчерпал себя и до конца не обескровлен. Потому и парадокс ситуации, ведь в наступлении ресурс нивелировать проще.