Проблемы врага в Луганской области

Еще месяц назад я говорил, что при наличии серьезного ресурса для наступления, полноценно наступать россияне не смогут. Они будут только имитировать этот процесс.

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Например, в районе Кременной сконцентрирован ресурс подразделений 331-го и 217-го парашютно-десантных полков 98-й воздушно-десантной дивизии, 104-й, 234-й и 237-й десантно-штурмовых полков, 217-й и 331-й парашютно-десантных полков и резервной 31-й ОДШБр.

В свою очередь, на Луганском плацдарме у врага наблюдают:

критический некомплект по технике, особенно острый дефицит танков, превышающий 50 – 60%;

нехватка боевых бронированных машин, в среднем 40% некомплект;

отсутствие пропорционального распределения БК для артиллерии

Эта группа полноценно сформировалась в начале февраля. Прошел уже месяц, а решительного и упорного наступления в направлении Лимана так и не было. В то же время, после ряда провальных попыток выдвигаться на Лиман, россияне решили перейти в оборону.

Где россияне могут добиться хоть какого-то успеха

Уменьшается напряжение возле Сватово. Поход на Купянск отменяется? Левый берег Оскола остается недостижимым для врага? Именно так и это было очевидно. Сегодня российские войска даже имея какой-то обозримый ресурс, не способны на большие, чем локального уровня, штурмовые действия.

Сегодня для врага только Бахмут остается единственным местом, где он может очень медленно, с паузами и болью, но продвигаться. Однако даже это продвижение сейчас ограничивается узким направлением северной локации.

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А что с остальным фронтом? По сути, наступление на Луганщине у оккупантов захлебнулось, даже не начавшись. Впрочем, настораживает то, что ресурс, собранный на линии Сватово – Кременная, не исчерпал себя и до конца не обескровлен. Потому и парадокс ситуации, ведь в наступлении ресурс нивелировать проще.