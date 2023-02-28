Проблеми ворога на Луганщині

Ще місяць тому я говорив, що за наявності серйозного ресурсу для наступу, повноцінно наступати росіяни не зможуть. Вони будуть лише імітуватимуть цей процес.

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Наприклад, у районі Кремінної сконцентрований ресурс підрозділів 331-го та 217-го парашутно-десантних полків 98-ї повітряно-десантної дивізії, 104-й, 234-й та 237-й десантно-штурмових полків, 217-й та 331-й парашутно-десантних полків та резервної 31-ї ОДШБр.

Своєю чергою, на Луганському плацдармі у ворога спостерігають:

критичний некомплект з техніки, особливо гострий дефіцит танків, що перевищує 50 – 60%;

нестача бойових броньованих машин, в середньому 40% некомплект;

відсутність пропорційного розподілу БК для артилерії.

Ця група повноцінно сформувалася на початку лютого. Минув вже місяць, а рішучого та наполегливого наступу у напрямку Лимана так і не було. Водночас після низки провальних спроб висуватися на Лиман, росіяни вирішили перейти в оборону.

Де росіяни можуть мати хоч якийсь успіх

Зменшується напруга біля Сватового. Похід на Куп'янськ скасовується? Лівий берег Осколу залишається недосяжним для ворога? Саме так і це було очевидним. Сьогодні російські війська навіть маючи якийсь доступний для огляду ресурс, не здатні на більші, ніж локального рівня, штурмові дії.

Сьогодні для ворога лише Бахмут залишається єдиним місцем, де він може дуже повільно, з паузами та болем, але таки просуватися. Однак навіть це просування зараз обмежується вузьким напрямком на північній локації.

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А що з рештою фронту? По суті, наступ на Луганщині в окупантів захлинувся, навіть не розпочавшись. Утім насторожує те, що ресурс, зібраний на лінії Сватове – Кремінна, не вичерпав себе і до кінця не знекровлений. Тому й парадокс ситуації, адже в наступі ресурс нівелювати простіше.