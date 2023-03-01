2 години свята на честь війни

Минуло тижня був 365-й день "триденної" операції. Воювати цілий рік з країною, яка територіально менша за тебе у 28 разів – це історичний провал. Особливо ганебним є те, що так звана "велика держава" під час цієї війни програє.

Актуально Росіяни провалили наступ на Луганщину навіть не почавши його

Якими ж тупими треба бути, щоб із цього приводу влаштувати всенародне свято у центрі Москви. Пропагандисти впродовж 2 годин з наполегливістю комах нагадували росіянам, що вони вже цілий рік воюють і масово гинуть взагалі невідомо за що. І що так відбуватиметься до того моменту, поки останній озброєний росіянин не поляже на українській землі під гусеницями 60-тонного танка "Абрамс".

Концерт відкрив постарілий років на 40 путінський лакей Машков з картонками в руках. Ну, замість підсанкційних планшетів, які від лукавого. Він одразу оголосив рабам та рабиням, які там зібралися, що війна – це абсолютно нормальний стан для їхньої батьківщини.

Війна для росіян – звична справа: відео

Російські маніяки вивели на сцену мати так званої "депутатки" з терористичного угруповання "ДНР", яка загинула 6 грудня в результаті обстрілу російськими військами. Аналіз супутникових знімків підтвердив, що того дня російські війська, за своєю старою традицією, вдарили по окупованому Донецьку з "Градів", щоб звинуватити у цьому ЗСУ. Снаряди прилетіли зі сходу Донецької області, яку росіяни окупували ще понад 8 тому. Московських пропагандистів це викриття взагалі не бентежить – і вони вирішують все-таки потанцювати на кістках одурманеної та вбитої ними сепаратистки.

Пропагандисти вигадали сопливу історію про загиблу: відео

Однак бурхливої реакції ця історія не отримала. Звуки натовпу були явно завантажені з інтернету. Їх просто вмикали у найбільш слушні моменти. Адже на кадрах видно, що звуки розходяться із зображенням байдужого натовпу.

Цікаво Розвал неминучий: чи розпадеться Росія на шматки?

Максимум, на що вистачило патріотів Росії – це байдуже помахати перші 15 хвилин свята розданими триколорами. Чому ж ніхто не стрибав від щастя у річницю "священної війни"?

Ну, по-перше, 500 рублів – це не півтори тисячі, як минулого року. А, по-друге, нинішня російська пропаганда – це, безумовно, не лише злочин проти людяності, а й абсолютний треш-шапіто, який все частіше викликає почуття іспанського сорому.

Пропагандисти використали викрадених дітей

Далі росіяни оспівували "сучасний" російський танк, випускали жалюгідного репера-окупанта, а після показали вже справжній злочин, який в майбутньому ляже в основу кримінальних справ проти росіян.

Пропагандисти вивели на сцену дітей, викрадених із багатостраждального Маріуполя. Дітей, чиїх рідних та близьких вони повбивали, чиї будинки зруйнували. Вони цілий рік втовкмачували нашим дітям, що Росія – "врятувала" їх від війни, а жодної України "не існує". Дітей змусили на очах у багатотисячного стада обійматися з тим, хто викрав їх і насильно вивіз до Росії.

Росіяни використовують викрадених дітей у пропаганді: відео

Що ж, за вбивство десятків тисяч мирних жителів Маріуполя нинішнє покоління росіян відповідатиме до кінця своїх днів. Виконавців цих звірств чекає кара, на яку вони заслуговують. Покарання російських окупантів за викрадення українських дітей та відлучення їх від батьків буде жорсткішим. Ну, а що чекає на тих, хто використав викрадених дітей з метою пропаганди війни, я навіть не хочу уявляти.

Рекомендую всім, хто хоче мати якесь майбутнє – триматися якомога далі від усього, що пов'язане з Росією. Цей проєкт вкотре довів, що є найвищою концентрацією світового, давнього, печерного зла. Саме з цим злом Росія асоціюватиметься завжди.

Тішить те, як стрімко цей проєкт сам себе знищує. Так званий "цвіт російської культури", найкращі люди, знову відзначилися. Дмітрій Харатьян, Дмітрій Дюжев, Нікалай Розторгуєв, Вікторія Дайнеко, Алєг Газманов та багато інших танцювали на цьому балу разом із вбивцями. Усі фільми, пісні та спектаклі з їхньою участю у майбутньому приречені на забуття – так працює людський мозок.

Ті, що не захотіли підтримувати війну та масові теракти, зараз туляться по різних кутах планети і роблять все, щоб не асоціюватися зі словосполученням "російський артист".

Хедлайнер свята – пристаркуватий Путін

"Окрасою" програми в найгірших традиціях цирку виродків став строкато вбраний карлик Путін, якого, як і очікувалося, випустили на сцену наприкінці заходу. Щоправда, його прислуга настільки отупіла, що навіть нормально представити сутулого хедлайнера виявилася не в змозі.

На шабаші у Лужниках Путіна не спромоглися нормально представити:

Як так можна? Це ж навіть не рівень випускного вечора 9-х класів. Таке можливе лише на третій день сільського весілля.

На випадок, якщо під час свого виступу стара міль раптом зголодніє, їй напнули спеціальний комірець з хутра, яким будь-якої секунди можна непомітно перекусити.

Путін розповів про бій на "історичних рубежах" Росії: відео

Село Кліщіївка Бахмутського району – історично важливий рубіж та опора всієї Росії. Кліщіївка – це колиска "руского міра". Саме тому там щодня гинуть сотні солдатів та офіцерів Росії.

У ганебному виступі Путіна було все, але не було найголовнішого. Путін не сказав жодного слова про те, що Росія вже втратила більшу частину своїх танків і стрімко втрачає основний засіб ураження – артилерію. Про колосальні втрати серед особового складу також жодного слова.

Читайте також Путін вирішив підвищити ставки

І ключове – через рік "великий стратег і геополітик" так і не сформулював відповідь на питання, навіщо це все. Він так і не придумав, які цілі так званої "військової операції", навіщо Росія почала і досі веде наймасштабнішу війну в Європі з часів Другої світової? За що вони вбивають і за що вони гинуть? Путін остаточно розписався в тому, що він – нуль без палички.

Росія за крок до громадянської війни

Але найцікавіше цього дня сталося навіть не в Лужниках. Найцікавіше сталося у Кремлі. Цього дня розпочався розкол путінських еліт, що є провісником закінчення його правління.

За 4 години до виступу Путіна – саме так, щоб це встигли підхопити ЗМІ – ватажок ПВК "Вагнера" і близький холуй Путіна Євгєній Пригожин опублікував фотографію з горою знищених російських солдатів у районі Бахмута. Розмазавши репутацію і російської армії, і особисто Путіна, він звинуватив Міноборони у саботажі війни – його вагнерятам не видають снарядиків.

Такі гори і вагнерівців, і кадрових російських військових з'являються з їхнього боку фронту десятками щодня. Це підтверджують численні фото та відео, зняті українськими дронами та викладені в інтернет. Але вперше одне з російських угруповань відкрито в цьому зізналося і звинуватило у вбивстві своїх бійців інше російське угруповання. Так розпочинаються громадянські війни.

Дивіться повний відеоблог Арсена Цимбалюка: