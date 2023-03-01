С начала полномасштабного вторжения в ВСУ мобилизовали по меньшей мере 700 тысяч человек, обычных граждан. Среди них – наши папы, мужчины, братья и друзья. До февраля 2022 года – простые гражданские, которых в конфликт вовлекла российская агрессия.

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Праву безразлично защищаешься т ы , или нападаешь

Право на жизнь не является абсолютным. В ряде случаев убийство "разрешено". Среди них – вооруженный конфликт. В соответствии с международным гуманитарным правом (МГП) комбатант, то есть лицо, которое с оружием в руках активно участвует в боевых действиях, является легитимной военной целью.

Это означает, что ее может убить комбатант противной стороны безо всякого наказания. Для МГП неважно, кто начал войну и при каких обстоятельствах гражданские стали солдатами. Следовательно, украинцы и россияне с оружием – в одинаковой правовой рамке, несмотря на то, что одни защищаются, а другие – нападают.

Война не без потерь

По меньшей мере 13 тысяч украинских защитников и защитниц погибли после начала полномасштабного вторжения. Столько же – в течение 2014 – 2021 годов. Приобщившись к сопротивлению российской агрессии и борясь за саму возможность реализовывать права и свободы для себя и своих родных, они осознавали риск потерять собственную жизнь.

Впрочем, украинцы – не пушечное мясо. За каждой единицей статистики стоит история погибшего героя или героини и травматический опыт их близких. Вряд ли последние смогут почувствовать справедливость и верховенство права в случае, если услышат, что их родные – легитимные цели. Но как наказать Россию и ее агентов за то, что "разрешено" в МГП?

Как привлечь россиян к ответственности за убийство наших воинов

Пытаясь убедить еще апатичную часть международного сообщества в необходимости создать отдельный международный механизм для Путина, Лукашенко и других преступников, украинцы прибегают к ряду аргументов. Кое-где фигурируют те, которые делают оппонентов более чувствительными, однако к самому трибуналу имеют достаточно отдаленное положение. Так, специальный механизм, якобы, необходим, "чтобы защитить детей", "чтобы привлечь к ответственности за военные преступления", "чтобы судить Скабееву и Симоньян".

На самом деле эти цели могут быть достигнуты путем эффективного использования действующих институтов на национальном и международном уровне, в частности Международного уголовного суда (МКС).

Однако, нет никакого органа, где россиян можно было бы привлечь к ответственности за убийство украинских бойцов. В этом случае наказать нужно агрессию как таковую. Как деяние, что обусловило необходимость всеобщей мобилизации в Украине. Как преступление, значение которого было справедливо подчеркнуто, еще в решении Нюрнбергского трибунала над нацистами. Ведь именно агрессия фактически "позволяет" совершать другие нарушения международного права, часть из которых достигает порога геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности.

Важно Путин решил повысить ставки

Хотя специальный трибунал по агрессии не сможет криминализировать убийство комбатанта государства, реализующего право на самооборону, его деятельность будет иметь весомое символическое значение и будет обеспечивать право на правду и запрос на справедливость матерей, жен, мужей и детей, потерявших члена семьи из-за российских империалистических амбиций и десятилетнюю политику умиротворения агрессора со стороны международного сообщества.

Роль Международного уголовного суда

В то время как убийство комбатанта по общему правилу не противоречит МГП, другие задокументированные деяния России над украинскими защитниками и защитницами имеют признаки военных преступлений. Их спектр охватывает:

пытки и бесчеловечное обращение;

умышленное лишение права на справедливый суд;

убийство лиц, прекративших участвовать в боевых действиях;

использование оружия непропорционального и негуманного действия;

сексуальное насилие.

Хорошо известно, в каком состоянии возвращаются украинские военнопленные из российских лагерей: заморенные голодом, изнасилованные, униженные, остриженные, но непокоренные. Привлекать к ответственности за военные преступления россиян, независимо от должности, привилегий и иммунитетов, может МУС.

Агенты России, которые способны в Украине вести войну, в основном, с гражданским населением, должны ответить за зверства, совершенные также и над украинскими бойцами.

Право силы

В обстоятельствах, когда Россия ежедневно девальвирует международное право, в частности, на поле боя, отдельные представители международного сообщества (в том числе общественные деятели и правозащитники) продолжают носить розовые очки и выступать за любые другие, чем поставки оружия, аргументы для России.

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От них можно услышать о "вредных последствиях" изгнания России из международных организаций и "негативном влиянии" санкций на хороших россиян. Иногда они выдают отчеты о том, как украинцы "нарушают" нормы МГП, ожидая, что противоправной агрессии России необходимо противодействовать, следуя всем правилам. В идеальном мире, действительно, должно быть так. Однако в таком мире агрессия запрещена, а международное право и организации эффективно действуют, в том числе и в вопросах гарантирования мира и безопасности. В идеальном мире гражданские одевают костюмы, а не амуницию, военные призваны защищать, а не нападать. Но там, где мы оказались сегодня, украинцам нужно оружие. Ибо, для того чтобы вернуть силу праву, нужно победить того, кто хочет навязать право силы.

Папа, а не легитимная военная цель. Украинец или украинка, а не пушечное мясо. Наказать агрессию России нужно и потому, чтобы не допустить в будущем повторения всеобщей мобилизации для противодействия новому нападению. Чтобы избежать навсегда новой войны.