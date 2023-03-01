Топпоразок ворога за рік великої війни

Перша поразка – це провал так званої "спецоперації". Бліцкриг не спрацював. Завдяки розвідці США та союзників ЗСУ були попереджені. Авіація та ППО збережені. Війська виведені з казарм та розосереджені.

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Фактор несподіванки російські генерали профукали. Армія Росії зав'язла в українській обороні й не змогла виконати поставлені завдання.

Друга поразка – дипломатична. Російські аналітики не очікували такої одностайної підтримки України європейською спільнотою. Франція, Німеччина та Італія з мало не російських сателітів перетворилися на яструбів і потужних постачальників озброєння Україні.

Третя поразка – світоглядна. Росіяни самі собі вигадали русофільську Україну, самі собі повірили й самі себе цією маячнею обдурили. Їхали на парад, а отримали постріли в спину, партизанщину, тотальну війну з ворожим населенням.

Четверта поразка – газова. Путіну настільки подобалася ідея енергетичної наддержави, що вона відключила йому мізки. Як наркоман, що робить крок з балкона у прагненні літати, Путін ввімкнув самоембарго на постачання газу в Європу. Цим він тільки прискорив крах своєї економіки.

П'ята поразка – нафтова. Хитрі американці ввели не ембарго, а цінове обмеження на російську нафту.

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Таким простим, як двері, інструментом, вони не допустили дефіциту нафти та зростання ціни, проте більш ніж на 50% скоротили нафтові доходи Московії.

Шоста поразка – економічна. Економіка Московії сильно потерпає від накладених санкцій. Та ще більше – від ненакладених. Бо навіть, якщо нема прямих санкцій, всі воліють триматися якомога далі від скаженої бензоколонки, щоб не втратити ринки Європи та США.

Сьома поразка – союзницька. Москва дуже розраховувала на підтримку Пекіна. Очевидно, перед початком вторгнення, китайці її обіцяли. Так само очевидно, що китайці не підтримують Московію так потужно, як Московія розраховувала. Китай не поспішає ставити на лузерів, а прислів'я: "Якщо падає – підштовхни!" – китайське, до речі.

Восьма поразка – демографічна. Росія втратила найкращий людський потенціал. Сотні тисяч найбільш освічених та економічно активних московитів покинули країну і не факт, що коли-небудь повернуться.

Дев'ята поразка – міфологічна. Зруйновано міфи про непереможну російську армію. Переможна. Велика, потужна, але тупа, яка наглухо застрягла у минулому сторіччі ментально та організаційно.

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Десята поразка – культурна. Російська культура, що століттями була локомотивом російської експансії в сусідні країни, зазнала в Україні незворотних втрат. Носії російської культури масово відмовилися від неї. Відмовилися навіть етнічні росіяни, настільки вона стала токсичною.

Тож вітаю всіх причетних з роком поразок окупантів. Окрема кожна з цих поразок не приведе до нашої загальної перемоги. Але всі вони в сукупності роблять перемогу України у війні невідворотною.