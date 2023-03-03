Без України Європа впаде перед Росією

Гарна новина – поки воює Україна, Європа в безпеці. Погана новина – якщо Україна впаде, ні одна з країн Європи, крім Великої Британії, не зможе зупинити Росію. Ніхто. Це не жарт і не перебільшення.

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Дуже гарна новина – Україна буде боротися до перемоги. Україна встоїть і зламає хребет здичілим. Дуже погана новина – Європі доведеться для цього напружитись ще більше. У рази більше. Інакше дивимось на погану новину вище.

Це не погрози. Це не залякування. Це просто констатація факту. Розуміння ситуації з урахуванням баченого.

Ще це розуміють ті, що знають Росію краще за інших: Польща, країни Балтії, Чехія. Ті країни, які віддають нам останнє. Вони на власному досвіді розуміють – коли ми переможемо, то все це їм не знадобиться в короткій перспективі. Якщо ми впадемо, то все це їм не допоможе. Зовсім.

Коли в Росії волали: "Дійти до Ла-Маншу" – вони не перебільшували. Це сумна реальність, яка могла б статися, якби Україна не мала досвіду війни з 2014 року, якби ЗСУ були на рівні 2014 року, і якби ми ціною втрат кращих синів та доньок не стримали б завойовника.

Ні одна країна Європи не здатна протистояти російській армії з їх методом ведення війни. Ми це бачимо. Ні одна країна не зможе втримати удар сотень і тисяч танків та літаків. Навіть, якщо це будуть застарілі танки та літаки. Їх сотні й тисячі.

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Ні одна країна Європи ментально не готова втрачати сотнями за добу своїх громадян. Російські війська при переході кордону без зупинки пройдуть рівно стільки, на скільки вистачить пального в баках. Потім заправка і далі. До Ла-Маншу. На жаль, це реалії.

Путін не зможе стримати свою армію

Деякі країни навіть не будуть воювати. Вони підпишуть які завгодно умови капітуляції. Нема ким, нема чим. Високі технології не працюють, коли йде вогневий вал чавуна артилерії. Коли будинки зносять "ФАБами", старими літаками. Коли сотні тисяч диких піхотинців прийдуть за "трофеями". Їх ніщо не зможе зупинити. Особливо мігранти, які недавно втекли від війни зі своїх країн. Воювати будуть ті, хто знає чим все закінчиться власного досвіду.

Зґвалтовані жінки й діти, закатовані чоловіки, розграбовані домівки – це реальність. Ми зазнаємо величезних втрат. Ми ніколи від них не оговтаємося. Треба реально дивитися на це. В нас до війни була демографічна проблема, а після перемоги буде просто катастрофа. Ми платимо дуже дорогу ціну. І ми знаємо чому. Якщо ми не переможемо, то в нас не буде проблеми, бо нас не буде як держави, як нації. Тому ми приречені на перемогу.

Але в цивілізованій Європі не розуміють, що якщо ми, українці, за підтримки союзників не зупинимо Росію, то її вже не зупинить ніхто. До Ла-Маншу. Жоден російський політик, жоден Путін, не зможе зупинити армію на кордоні з Європою. І не буде, бо втратить владу. Сотні тисяч "розігрітих" та озвірілих "асвабадітєлєй" будуть вимагати "павтаріть". І вони "повторять".

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А ще чисто грошовий інтерес. Росія потерпає від війни. Там, де вона проходить по Україні, – випалена земля, яка не підлягає відновленню в найближчі десятиріччя. Навіть, якщо пофантазувати та допустити, що Україну "продавлять" до кордонів, то з переможених не буде чого взяти. Це буде пустеля. А переможцям потрібні трофеї. Багато трофеїв. Багато грошей. Багато унітазів та пральних машинок. Багато насильства, зґвалтувань та крові. Бо тільки так вони зможуть зупинити своїх, не втративши владу. Бо ціна, яку вони платять зараз, теж не мала.

Але вона для імперії нічого не значить. Бо зараз або імперія впаде, або Україна. Водночас держави, яким загрожує смерть, стають дуже егоїстичними до своїх громадян. Виживання держави (особливо імперії) – для держави є головним.

Європейці не вміють воювати з ордою

Росія досі не зупинилася. За лютий ми втратили 85 квадратних кілометрів території. Втратили. Не здобули. За січень приблизно стільки ж. Це все неймовірно високою ціною, поки ворог тільки нарощує зусилля. Так, ми готуємось, ми формуємо нові підрозділи, ми відновлюємо втрати. Але нас банально менше. В рази менше. А ще, людське життя для нас вартує дуже і дуже багато, а для росіян – нічого. Їх ще є і є. І навіть з допотопною технікою та застарілим озброєнням, навіть погано навчані, вони спроможні завалити "м'ясом" всю Європу. Знищити всю Європу, якщо ми їх тут не зупинимо.

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Тому всі, хто зараз живе в Європі та має хоч якийсь вплив на рішення та європейців, просто постарайтеся їм пояснити ці прості та очевидні для нас речі. Бо все це ми вже бачимо. Вони не зупиняться, якщо ми їх не зупинимо.

Я не хочу нікого ображати та зменшувати воїнські якості європейських військових. Але це не люди, це – орда. Це те, з чим вас не вчили воювати. На жаль. Нас теж не вчили, але ми самі навчилися за 9 довгих років. У вас цих років нема. Просто дайте нам все, що ми просимо. Все одно без нас воно вам не згодиться. Воно вас не врятує.