Росіяни могли використати українських полонених

Власне, ДРГ чисельністю 40 осіб? Цікаво, чи російські пропагандисти самі себе чують?

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Зрозуміло, що в цю маячню ніхто не повірить. Але навіщо вона потрібна? Щоб дискредитувати ЗСУ в очах міжнародних партнерів України? Мовляв, дивіться – українські військові захоплюють заручників! Повертаємося до початку абзацу – у цю маячню ніхто не повірить.

Так, за потреби окупанти можуть використовувати українських військовополонених як доказ проникнення ДРГ. Зімітувати контртерористичну операцію з "визволення заручників" та захопленням у полон уже давно полонених українських військових або їх вбивством.

Але, знову-таки, всі ці інсинуації та маніпуляції легко розвінчуються, а тому – російському фейку ніхто не повірить. Ніхто, крім самих росіян, яким знову розкажуть про те, що "СВО" почалася рік тому не дарма, і якщо кожен росіянин не віддасть борг батьківщині, то Сушани будуть по всій Росії!

Тобто привід виправдати безглуздість і провальність цієї своєї "СВО", а також привід для оголошення нової "часткової" мобілізації, ну або вже наберуться сміливості і назвуть все своїми іменами: "СВО" – війною, а часткову мобілізацію – загальною.

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Однак проблема в тому, що російська сторона може використати українських полонених, яких просто, переодягнувши в камуфляж ЗСУ, розстріляють і пред'являть як доказ проникнення ДРГ, яка "захопила" заручників. Підлості цих мерзот ніколи не було меж.