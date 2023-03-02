Россияне могли использовать украинских пленных

Собственно, ДРГ численностью 40 человек? Интересно, слышат ли российские пропагандисты сами себя?

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Понятно, что в этот бред никто не поверит. Но зачем он нужен? Чтобы дискредитировать ВСУ в глазах международных партнеров Украины? Мол, смотрите – украинские военные захватывают заложников! Возвращаемся к началу абзаца – в этот бред никто не поверит.

Так, при необходимости оккупанты могут использовать украинских военнопленных как доказательство проникновения ДРГ. Имитировать контртеррористическую операцию по "освобождению заложников" и захвату в плен уже давно пленных украинских военных или их убийству.

Но опять-таки все эти инсинуации и манипуляции легко развенчиваются, а потому – российскому фейку никто не поверит. Никто, кроме самих россиян, которым снова расскажут о том, что "СВО" началась год назад не зря, и если каждый россиянин не отдаст долг родине, то Сушаны будут по всей России!

То есть повод оправдать бессмысленность и провальность этой своей "СВО", а также повод для объявления новой "частичной" мобилизации, ну или уже наберутся смелости и назовут все своими именами: "СВО" – войной, а частичную мобилизацию – всеобщей.

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Однако проблема в том, что российская сторона может использовать украинских пленных, которых просто, переодев в камуфляж ВСУ, расстреляют и предъявят как доказательство проникновения "захвативших" заложников ДРГ. Подлости этих мерзостей никогда не было предела.