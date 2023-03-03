Що росіяни намагалися приховати
Спершу заявили про захоплення заручників "української ДРГ" чисельністю 40 – 50 осіб у селі Сушани Брянської області, що за 1,5 кілометра від кордону з Чернігівською областю.
Актуально У чому жах російської провокації з "ДРГ" у Брянську
Потім поширили вкид про заручників та "ДРГ" у селі Любечани Брянської області, що впритул до кордону.
"Йде бій!". Перше питання – щоб що? Навіщо "українським ДРГ" вриватися у глухі російські села? Яке завдання вирішується? Подивіться на карту – це справжнісінька діра. Там, напевно, ще недобитих солдатів вермахту в лісах можна знайти. Навіть якби українська армія вирішила захопити ці села, у Росії це ніхто б не помітив пару тижнів.
Не дивно, що влада Брянської області почала цей маразм яро спростовувати! То до чого це все?
- Перша асоціація – адаптований Будьоновськ. Кремлю потрібно залякати свій плебс, щоб одержати нові важелі для мобілізації.
- Друга раціональна думка – залякати західних партнерів. Показати, що українці можуть влаштувати щось жахливе, ще й "західною зброєю".
- Третя раціональна думка: боротьба з ДРГ – це опція ФСБ, а ось захист від БПЛА – це армія. На тлі безладного захоплення сіл "українськими ДРГ" меркнуть новини про незрозумілі атаки з повітря.
- Четверта думка – черговий провал з російськими мобілізованими. Інцидентів з жертвами – маса. Якийсь гурт російських солдатів міг відзначитися зі зброєю, а тепер це намагаються розіграти як "українську ДРГ".
Україна не має жодної причини вриватися в цю глушину. У Росії є безліч причин влаштувати інсценування або замаскувати якийсь інцидент. Враховуючи заяву громадянської влади регіону, яка могли бути просто не в курсі задуму, швидше за все, може мовитися про нещадний креатив на рівні російських силовиків одного з відомств.