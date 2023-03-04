Враг пытается украсть у нас время

В настоящее время у ВСУ еще есть ощутимый дефицит всех необходимых ресурсов. Поэтому и время от времени возникает дилемма с подачи западных партнеров – либо подготовка к контрнаступлению, либо оборона Бахмута.

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Наше военно-политическое руководство сделало волевой выбор. Оба процесса – то есть бои за "крепость Бахмут" и подготовка к контрнаступлению проходят параллельно. Это действительно дает свой результат. Хотя бы потому, что очень высокие потери оккупантов под Бахмутом и создают "окно возможностей", чтобы освобождать дальше наши земли.

Еще один действительно дефицитный для ВСУ ресурс – время, которое у нас россияне постоянно пытаются "украсть". Здесь речь идет не только о попытках России "раскачать" Молдову и открыть второй фронт из Приднестровья, но и о том, что осенью 2023 года россияне планируют окончательно отремонтировать Крымский мост, чтобы там снова могли ходить военные эшелоны.

Из-за активности россиян именно на Юге и такого цейтнота и возникает вариант ударить прежде всего именно на Мелитополь, чтобы перерезать все коммуникации армии России на временно оккупированный Крым.

Весеннее контрнаступление повлияет на решение Запада по авиации

Но здесь у Украины есть и свои преимущества, которые мы точно пока недооцениваем. Для начала – для подготовки к контрнаступлению весной 2023 года ВСУ должны получить не просто набор техники и вооружения. Здесь говорится о том, что ВСУ получат по сути "с нуля" готовые механизированные батальоны и бригады, уже обученные, слаженные и готовые идти в бой.

Многие важные программы по оружию для ВСУ расписаны заранее по меньшей мере на весь 2023 год, или еще дальше. Например, программа по производству боеприпасов от США и некоторых восточноевропейских стран НАТО или контракты по производству буквально десятков PzH 2000 и польских САУ Krab.

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"Рамштайн" также задает необходимую инерцию. Поэтому очевидно дальше не стоит удивляться, откуда в ВСУ техника советского образца, но в пустынном камуфляже, присущем Ближнему Востоку или Магрибу.

Более того, есть одна очень важная авиационная деталь, на которую до сих пор не обращали внимания. Хотя ВСУ и будут иметь (или уже имеют) от США управляемые авиабомбы JDAM, дальность метания которых составляет до 40 километров, вряд ли у нас были специалисты, способные работать с таким оружием. Поэтому, похоже, речь идет уже не только о том, что наши летчики учатся по стандартам НАТО. Похоже, что как раз успехи весеннего контрнаступления и определят для Украины конкретные перспективы по самолетам – то есть какие именно типы, сколько и когда дадут.

Появление в ВСУ средств дальнобойной доставки "хлопка" по территории России также добавляет положительной динамики ситуации. Поскольку явное намерение асимметричными средствами просадить потенциал России так, чтобы она точно была неспособна на затяжную войну.

Россияне могут все-таки задуматься о потерях

Если говорить о слабых сторонах россиян в следующие несколько месяцев, то они достаточно неожиданны.

Начнем с того, что мобилизационный потенциал россиян нужно оценивать не только по количеству набранного "пушечного мяса", но и по распределению ресурсов. На фоне того, что оккупанты каждый месяц теряют по меньшей мере 150 танков, а вместо этого получают максимум 25 новых, то у них перспективы такие себе.

Россияне вроде бы "не учитывают" уровень своих потерь, но на самом деле в каждой из своих войн Россия не могла выдерживать высокие потери долго. Когда HIMARS смогут бить уже по аэродромам во временно оккупированном Крыму, россияне начнут ощущать свои потери в разы острее.

Легко никому не будет. Но именно так и должно быть на пути к победе, которая будет определять нашу жизнь на десятки лет вперед.