В первую очередь отталкиваться надо от актуальной ситуации на поле боя, а также того, насколько эффективно ВСУ удастся сломать боевой потенциал врага. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров.

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От чего зависит контрнаступление ВСУ

Так, сейчас продолжаются тяжелые бои не только в Бахмуте Донецкой области, но и севернее – в направлении Сватово – Кременная. Там российские захватчики начали переходить от проверки боем к активным штурмовым действиям на позиции ВСУ. В то же время, ландшафт в этом районе позволяет нашим защитникам хорошо обороняться.

Вопрос нашего контрнаступления я бы привязывал не к погодным условиям, а прежде всего к тому, насколько быстро мы исчерпаем боевой потенциал нашего противника и насколько эффективно сможем сейчас отстоять в обороне и нанести ему поражение. Возможно, у нас получится сделать то же, что и в Харьковской области,

– заметил военный эксперт.

Он пояснил, что тогда оккупанты также пытались наступать, но были выбиты ВСУ из-за того, что не имели нормальных оборонительных укреплений. В то же время, сейчас ситуация несколько отличается.

Крамаров сказал от чего зависит контрнаступление ВСУ: смотрите видео

В этом районе системы фортификационных сооружений есть как у наших бойцов, так и у россиян. Так что даже если украинские защитники значительно снизят боевой потенциал врага, есть возможность, что такого стремительного контрнаступления как на Харьковщине не будет. Однако наше командование может найти пространство для эффективного маневра.

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