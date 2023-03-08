Насамперед відштовхуватися треба від актуальної ситуації на полі бою, а також того, наскільки ефективно ЗСУ вдасться зламати бойовий потенціал ворога. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров.

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Від чого залежить контрнаступ ЗСУ

Так, зараз тривають важкі бої не лише в Бахмуті Донецької області, а й північніше – на напрямку Сватове – Кремінна. Там російські загарбники почали переходити від перевірки боєм до активних штурмових дій на позиції ЗСУ. Водночас ландшафт у цьому районі дозволяє нашим захисникам гарно оборонятися.

Питання нашого контрнаступу я прив'язував би не до погодних умов, а насамперед до того, наскільки швидко ми вичерпаємо бойовий потенціал нашого противника та наскільки ефективно зможемо зараз відстояти в обороні й завдати йому ураження. Можливо, у нас вийде зробити те саме, що й у Харківській області,

– зауважив військовий експерт.

Він пояснив, що тоді окупанти також намагалися наступати, але були вибиті ЗСУ через те, що не мали нормальних оборонних укріплень. Водночас зараз ситуація дещо відрізняється.

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У цьому районі системи фортифікаційних споруд є як у наших бійців, так і в росіян. Тож навіть коли українські захисники значно зменшать бойовий потенціал ворога, є можливість, що такого стрімкого контрнаступу, як на Харківщині, не буде. Однак наше командування може знайти простір для ефективного маневру.

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