Кулеба вважає, що Німеччина могла б більше допомогти Україні. Міністр закликав країну оперативно розширити постачання Києву артилерійських боєприпасів.

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Кулеба закликав Берлін надати більше артилерійських боєприпасів

Міністр закордонних справ України зауважив, що минулого місяця під час Мюнхенської безпекової конференції німецькі виробники зброї сказали йому, що готові налагодити поставки. Однак вони чекають підписання контрактів урядом.

Я думаю, що Німеччина могла б більше допомогти з боєприпасами. З артилерійськими боєприпасами. Ми сіли з українськими представниками та німецькими виробниками зброї, і німецькі виробники в моїй присутності попросили німецький уряд про одну річ: підписати контракти. Мовляв, ми готові постачати. Так що проблема в уряді,

– розповів Кулеба.

Глава українського МЗС зауважив, що не очікує постачання нашій державі західних винищувачів у найближчому майбутньому.

"Тому ми зазначаємо, що навчання українських пілотів на західних винищувачах має розпочатися вже зараз, щоб, коли буде ухвалене рішення про надання літаків, ми не гаяли часу", – пояснив міністр.

На його думку, якби Німеччина навчала українських пілотів, це було б "чітким сигналом її політичної зацікавленості”.

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Німеччина надала Україні додаткову допомогу

У ФРН повідомили, що Сили оборони України отримали від Німеччини ще 2 самохідні зенітні установки Gepard та близько 6 тисяч снарядів до них. Також Німеччина додатково передала 2 дві патрульні машини для прикордонників та 6 мобільних антенно-щоглових систем.

Окрім цього, Берлін готує до передачі: