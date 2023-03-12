Кулеба считает, что Германия могла бы больше помочь Украине. Министр призвал страну оперативно расширить поставки Киеву артиллерийских боеприпасов.

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Кулеба призвал Берлин предоставить больше артиллерийских боеприпасов

Министр иностранных дел Украины отметил, что в прошлом месяце во время Мюнхенской конференции безопасности немецкие производители оружия сказали ему, что готовы наладить поставки. Однако они ждут подписания контрактов правительством.

Я думаю, что Германия могла бы больше помочь с боеприпасами. С артиллерийскими боеприпасами. Мы сели с украинскими представителями и немецкими оружейными производителями, и немецкие производители в моем присутствии попросили немецкое правительство об одной вещи: подписать контракты. Мол, мы готовы поставлять. Так что проблема в правительстве,

– рассказал Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что не ожидает поставок нашему государству западных истребителей в ближайшем будущем.

"Поэтому мы отмечаем, что обучение украинских пилотов на западных истребителях должно начаться уже сейчас, чтобы, когда будет принято решение о предоставлении самолетов, мы не теряли время", – объяснил министр.

По его мнению, если бы Германия учила украинских пилотов, это было бы "четким сигналом ее политической заинтересованности".

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Германия предоставила Украине дополнительную помощь

В ФРГ сообщили, что Силы обороны Украины получили от Германии еще 2 самоходные зенитные установки Gepard и около 6 тысяч снарядов к ним. Также Германия дополнительно передала 2 две патрульные машины для пограничников и 6 мобильных антенно-мачтовых систем.

Кроме того, Берлин готовит к передаче: