Дмитрий Кулеба признался, что не ожидает скорого снабжение истребителей Украины. Он объяснил, что это сложная задача, в частности, из-за логистики.

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Киев хочет, чтобы украинских пилотов уже обучали на западных самолетах

"Я не ожидаю, что поставка истребителей состоится в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с логистической и технической точки зрения", – отметил Кулеба.

Именно поэтому, по словам Кулебы, украинская сторона уже сейчас предлагает приступить к подготовке украинских пилотов на западных самолетах.

"Чтобы, когда будет принято решение о предоставлении самолетов, мы не тратили время и много месяцев на подготовку", – сказал министр.

Западные истребители для Украины: что известно

Авиапарк Украины состоит из советских самолетов, самый новый из которых Су-27 1991 года. Вопрос перехода на западные типы самолетов в Украине стоял еще до начала полномасштабного вторжения России, а война ускорила этот процесс.

Решить проблемы Украины в небе может многоцелевой самолет F-16. По большому счету, этот тип самолета может заменить другие воздушные суда, которые имеет украинская армия.

Чтобы Украина получила F-16, соответствующее решение должны принять США, производившие эти самолеты. Лидер США Джо Байден заявлял, что Америка не планирует поставлять Украину самолеты, однако он ничего не сказал о реэкспорте.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине нужны F-16 для противовоздушной обороны, а также успеха в наземных операциях

В марте появилась информация, что двое опытных пилотов ВСУ сейчас проходят ознакомления в США с американскими специалистами. Это необходимо, чтобы исследовать уровень знаний и умений украинских авиаторов.

Известно, что передать истребители Украине готовы Нидерланды и Польша. Однако соответствующие шаги западные партнеры готовы делать только в коалиции, как это было с бронетехникой.