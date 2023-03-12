Конечно, у них есть пути замещения. Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

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Отметка в 1 000 уничтоженных оккупантов – не предел

Так, вместо танков Т-90 "Прорыв", которые производились в 10–20-е годы этого столетия, оккупанты начинают все активнее использовать танки Т-62, производившиеся в 60–70-е годы прошлого века. "Не хватает современной бронетехники, а она важна для путинского войска. Несмотря на то, что они используют тактику пехотно-артиллерийских штурмов, время от времени им нужна бронетехника для прикрытия этих атак", – отметил полковник ВСУ.

Но у украинской армии есть достаточно мощные возможности противотанковой борьбы – Javelin, NLAW, Panzerfaust, которые мы получили от западных партнеров. Кроме того, достаточно мощными являются разработки отечественных производителей типа "Стугны".

Нам есть чем уничтожать врагов. Но это не значит, что нам не к чему стремиться,

– акцентирует военный эксперт.

По его словам, для максимально эффективного уничтожения штурмовых подразделений противника нам нужны минометы (60 и 82 калибра) и боеприпасы к ним.

"Чем больше толкового вооружения и боеприпасов у нас будет – тем более поражающим будет огонь украинских защитников – и больше потерь будут нести россияне. Я уверен, что отметка в 1 000 уничтоженных оккупантов – не самая высокая планка ежесуточных российских потерь. Она может достигать и 2000". Нам нужны боеприпасы, боеприпасы и боеприпасы", – подчеркнул военный.

Последние потери врага