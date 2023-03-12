Звичайно, в них є шляхи заміщення. Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

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Позначка у 1000 знищених окупантів – не межа

Так, замість танків Т-90 "Прорив", які виготовлялися у 10 – 20-ті роки цього століття, окупанти починають дедалі активніше використовувати танки Т-62, що виготовлялися у 60 – 70-ті роки минулого століття. "Бракує сучасної бронетехніки, а вона важлива для путінського війська. Попри те, що вони здебільшого використовують тактику піхотно-артилерійських штурмів, час від часу їм потрібна бронетехніка для прикриття цих атак", – зауважив полковник ЗСУ.

Але українська армія має досить потужні можливості протитанкової боротьби – Javelin, NLAW, Panzerfaust, які ми отримали від західних партнерів. Крім того, доволі потужними є розробки вітчизняних виробників на кшталт "Стугни".

Нам є чим нищити ворогів. Але це не означає, що нам немає до чого прагнути,

– акцентує військовий експерт.

За його словами, для максимально ефективного знищення штурмових підрозділів противника нам потрібні міномети (60, 82 калібр) та боєприпаси до них.

"Чим більше толкового озброєння та боєприпасів у нас буде – тим більш разючим буде вогонь українських захисників – і більше втрат зазнаватимуть росіяни. Я впевнений, що позначка у 1000 знищених окупантів – не найвища планка щодобових російських втрат. Вона може сягати й 2000. Для цього нам потрібні боєприпаси, боєприпаси й боєприпаси", – наголосив військовий.

Останні втрати ворога