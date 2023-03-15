Выступая в среду, 15 марта, на коллегии Генеральной прокуратуры России, он отметил, что увеличение производства оружия – "крайне необходимое".

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Путин объявил о наращивании производства оружия

По словам российского президента, особое внимание будет уделено законности и выделению финансирования для этой инициативы.

В первую очередь, с точки зрения своевременного выполнения обязательств по снабжению необходимого вооружения, техники, боеприпасов для нужд "специальной военной операции", точного выполнения всех задач государственного оборонного заказа, эффективного использования бюджетных средств,

– заявил Путин.

Он добавил, что российское правительство выделяет много ресурсов на нужды обороны якобы без ущерба другим сферам. Однако их нужно тратить рационально, в строгом соответствии с законом.

"Кроме того, органы прокуратуры должны осуществлять надзор за модернизацией предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе наращиванием мощностей для производства дополнительного объема вооружения. Здесь ведется большая работа. Она нам крайне необходима сейчас и пригодится в будущем", – считает диктатор.

Путин продолжает придумывать, что его неспровоцированное вторжение в Украину никак не повлияло на Россию. Мол, страна-террористка находится на положительном пути, а ее суверенитет укрепляется.

"Мы находимся с вами на этапе масштабных, положительных изменений, направленных на укрепление суверенитета страны, ее независимости, будущего России и создание условий для ее уверенного развития", – сказал президент России.

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Захватчикам не хватает боеприпасов

В Минобороны Британии недавно заявили, что артиллерийское нормирование для оккупантов на линии фронта есть основной причиной недавних неудач России в Украине. Москва, вероятно, прибегает к использованию старых запасов боеприпасов, ранее отнесенных к категории непригодных для использования в войне.

Министр обороны России Сергей Шойгу 14 марта во время посещения АО "Корпорация "Тактические ракеты" в подмосковном городе Королев поручил российским производителям удвоить производство высокоточного оружия, сообщили российские государственные СМИ.

Следует заметить, что в первые несколько месяцев войны Россия вела артиллерийские обстрелы так, будто ее ресурсы были безграничны, однако нехватка боеприпасов подорвала эту стратегию. По оценкам аналитиков, сейчас захватчики выпускают около 10 тысяч снарядов в день. Прошлым летом их количество составляло 20 – 30 тысяч. В свою очередь, Силы обороны Украины используют около 3 тысяч снарядов в день.