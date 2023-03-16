Про це в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу розповів естонський політик, віцеголова Комітету закордонних справ Європарламенту Урмас Пает.

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Україна повинна отримати потужні гарантії безпеки

Естонський політик підтримує ініціативу розпочати переговори про вступ України до ЄС якнайшвидше. У Європарламенті він представляє групу Renew Europe.

Це надважливий сигнал для української влади та народу, який бореться за свободу всієї Європи. Ми повинні використовувати імпульс. Паралельно з цим важливо, що Україна отримає потужні гарантії безпеки відразу після перемоги у війні,

– зауважив євродепутат.

Він підсумував, що можуть пройти роки, перш ніж Україна повністю приєднається до ЄС і НАТО, але гарантії безпеки мають бути запроваджені швидше.

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