Про це в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу розповів естонський політик, віцеголова Комітету закордонних справ Європарламенту Урмас Пает.
До теми Момент істини для Європи, – посол пояснив, як зволікання зі вступом України до ЄС сприяє Росії
Україна повинна отримати потужні гарантії безпеки
Естонський політик підтримує ініціативу розпочати переговори про вступ України до ЄС якнайшвидше. У Європарламенті він представляє групу Renew Europe.
Це надважливий сигнал для української влади та народу, який бореться за свободу всієї Європи. Ми повинні використовувати імпульс. Паралельно з цим важливо, що Україна отримає потужні гарантії безпеки відразу після перемоги у війні,
– зауважив євродепутат.
Він підсумував, що можуть пройти роки, перш ніж Україна повністю приєднається до ЄС і НАТО, але гарантії безпеки мають бути запроваджені швидше.
Варто прочитати Це змінило б баланс сил, – ексглава МЗС Польщі назвав противників негайного вступу України до ЄС
Вступ України до ЄС: коротко
- Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року. 23 червня їй офіційно надали статус кандидата.
- 6 березня Україна виконала всі 7 рекомендацій ЄС. Зокрема, перед цим призначили нового директора НАБУ Семена Кривоноса.
- Євросоюз погодився надати нашій державі проміжну оцінку виконання критеріїв, отриманих зі статусом кандидата. Цей крок Брюсселя має пришвидшити переговори про вступ у ЄС.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що розпочати ці переговори у 2023 році – ціль України.