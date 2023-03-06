Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що перед призначенням був прозорий конкурс. Комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ.
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Україна стала на крок ближчою до членства в ЄС
Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ,
– повідомив прем'єр.