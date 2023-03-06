Кандидатуру Кривоноса оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Далі проголосували урядовці, передає 24 Канал.

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Як обирали директора НАБУ

Шмигаль пояснив, що перед призначенням був прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ.

Таким чином Україна виконала всі 7 рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата. Прем'єр зауважив, що таким чином цього року можна буде перейти до початку перемовин про вступ.

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Інші кандидати можуть обтримати посади в НАБУ

Шмигаль розповів, що з кожним з кадидатів познайомились та поспілуквались особисто. Крім Кривоноса, на посаду директора претендували Роман Осипчук та Сергій Гуляк.

Прем'єр зазначив, що троє кадидатів – підготовлені для роботи на керівних посадах в НАБУ. Тому він запропонував новому директору призначити їх до Бюро.

До речі, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков не брав участь у голосуванні через конфлікт інтересів. Він пояснив, що мав тісні ділові стосунки з Кубраковим.

Що відомо про Сергія Кривоноса

Кривонос був керівником Державної інспекції архітектури та містобудування.

У 2016 році він став переможцем конкурсу на керівника Одеського територіального осередку НАБУ. Однак відмовився від посади, бо журналісти-розслідувачі стверджували, що його статки не відповідають доходам. Зокрема Кривонос не задекларував квартиру в Києві вартістю 3 мільйона гривень.

У тестуванні на знання законодавства набрав 99 балів зі 100. Загальна кількість балів – 224.

Зверніть увагу! НАБУ працювало без постійного керівника з квітня 2022 року. Тоді закінчились повноваження Артема Ситника. Обов'язки директора виконував перший заступник Гізо Углава.